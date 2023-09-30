杭州亞運直擊｜壁球女團陳善鈺生死場落敗　香港負大馬摘銀

香港隊今日（30日）第一個衝金點，是下午1時展開的壁球女子團體決賽，將火併宿敵馬來西亞。

港隊是去屆亞運女團金牌得主，但當屆主將歐詠芝已經退役，今年換上亞錦賽個人冠軍陳善鈺伙拍何子樂、湯芷穎和李嘉兒，力爭衛冕。

湯芷穎打頭陣，首場以局數3：2險勝Rachel Arnold，但何子樂於第二場以局數0：3落敗，港隊與大馬打成場數1：1，亞洲冠軍陳善鈺第三場成為關鍵，可惜她輸1：3，港隊輸場數1：2，無緣衛冕。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



港隊去年曾於亞洲團體錦標賽決賽擊敗馬來西亞封后，但於世界錦標賽8強又不敵這支老對手。兩軍今日再遇，港隊以老將湯芷穎打頭陣，面對馬來西亞的Rachel Arnold，以7：11先失首局。湯芷穎第二局力追，Rahcel Arnold多次示意湯芷穎阻止其去路，令她無法擊球，球證只在10：7一分判予Rachel Arnold，但無阻湯芷穎以11：7取得這局，追成局數1：1。

決賽對馬來西亞，湯芷穎打頭陣。（袁志浩攝）

壁球女團賽事每場5局3勝，採3場2勝制。第三局，Rachel Arnold開局以5：2領先，湯芷穎沉着應戰一舉反超前6：5，但Rachel Arnold多次打線路調動湯芷穎令其失位，湯芷穎以8：11落敗，落後局數1：2。

第四局，雙方展開激戰，Rachel Arnold落後4：5時，再次向球證示意湯芷穎阻擋其去路，但未獲判分。此時湯芷穎進一步拉開距離，領先9：6，雖然Rachel Arnold追至8：9，但湯芷穎未有自亂陣腳，以11：8追回局數2：2，雙方以第五局決勝。

湯芷穎於第一場與Rachel Arnold激戰。（袁志浩攝）

湯芷穎於第一場與Rachel Arnold激戰。（袁志浩攝）

第五局，湯芷穎與Rachel Arnold分數梅花間竹，湯芷穎稍稍領先5：4進入中局。之後湯芷穎拉開優勢至9：4，Rachel Arnold沒有言棄再取兩分，但湯芷穎最終勝11：6，協助港隊先取第一場比賽。

第二場賽事由何子樂對Sivasangari Subramaniam，後者今年曾在亞洲錦標賽決賽不敵港將陳善鈺。開局初段，何子樂陷於劣勢落後1：5，之後更被對手拉開至2：8。雖然何子樂追至5：8，但對手再輕鬆取分，何子樂以5：11落敗。

第二局，何子樂開局再次落後，她從3：7力追至反超前8：7，不過Sivasangari Subramaniam關鍵時候連取3分，以11：7再贏一局。港隊在第二場落後局數0：2。

第三局，Sivasangari Subramaniam的速度和線路令何子樂毫無還擊之力，極速以6：11落敗，港隊輸局數0：3，場數被追成1：1，亞洲冠軍陳善鈺的第三場賽事成為「金銀之爭」。

何子樂第二場上陣，輸局數0：3。（袁志浩攝）

第三場陳善鈺面對Aifa Binti Azman，該名應屆亞洲冠軍首局卻先輸6：11。第二局，陳善鈺一直落後，於局尾力追至8：10，但仍以8：11告負，如果再輸一局，港隊就會在這場決賽落敗。

第三局，陳善鈺力挽狂瀾，雙方打至9：9，她雖然先取1分領先10：9，但Aifa Binti Azman又追至「刁時」，不過陳善鈺沉着應戰，以13：11取得這局，追回局數1：2。

第四局，陳善鈺開局不久已大幅落後1：7，雖然她奮力反撲，一度追至7：9，但為時已晚，最終輸8：11，港隊場數輸1：2，無緣衛冕，奪得銀牌。