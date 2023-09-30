杭州亞運直擊｜黃鎮廷保住最後希望　港乒闊別三屆再奪男單獎牌

自從第一代「孖寶」齊寶華、陳丹蕾南下香港發展，香港乒乓球隊從1990北京亞運開始，每屆亞運均有獎牌落袋。來到33年後的杭州，由黃鎮廷保住「金漆招牌」。

男單黃鎮廷、女雙杜凱琹/朱成竹成為港隊今屆最後獎牌希望，他們今天分途出戰8強賽事，只要贏波晉級就鎖定獎牌，不過杜/朱打足5局以2：3不敵朝鮮組合，黃鎮廷火併中華台北林昀儒成為最後希望。

他激戰七局終於險勝4：3，殺入4強穩奪獎牌，這是繼2006年多哈亞運的李靜之後，港隊再次踏上亞運男單頒獎台。

01體育記者趙子晉、葉詩敏 杭州直擊



三個單項今日上演八強賽事，由於不設銅牌戰，只要贏波晉級就穩奪獎牌。

黃鎮廷率先於中午12時的男雙亮相，伙拍何鈞傑火併東道主樊振東/王楚欽。港隊與對手實力有一定距離，首局以2：11落敗；第二局兩人傾力反撲，但始終未能挽回劣勢，連輸5：11及7：11，局數輸0：3，八強止步。

黃鎮廷（左）/何鈞傑（右）。（港協暨奧委會）

杜凱琹/朱成竹。（林靄怡攝）

晚上女雙8強，杜凱琹/朱成竹面對朝鮮的嵯水影/朴水鏡，雙方第一局就展開激戰，打至10：10「刁時」，最終朝鮮組合連贏兩分，杜/朱以10：12先失首局。第二局，杜凱琹/朱成竹開局得勢不饒人，領先至4：1，戰至中局更遙遙領先至8：4，最終杜/朱以11：8贏得此局，追成局數1：1。

雙打8強採五局三勝制。1：1之下第三局因而十分關鍵，杜/朱開局領先4：2，但朝鮮組合又追至6：6，港隊此時拉開優勢，以11：6取得第三局，領先局數2：1，只要再贏一局就能殺入4強，穩奪獎牌。

第四局，雙方比分依然咬緊，但朝鮮在中局拉開，港隊落後3：7，最終輸6：11，雙方打成局數2：2，賽事進入第五局生死戰。

第五局，港隊和朝鮮打得緊湊，朝鮮領先5：4進入中局，她們之後再取4分，領先9：5，雖然港隊力追，可惜為時已晚，第五局輸8：11，局數輸2：3，8強止步。

杜凱琹/朱成竹負朝鮮組合。（林靄怡攝）

隨着女雙8強止步，香港乒乓球隊在杭州亞運的最後獎牌希望，落在黃鎮廷身上。他在男單8強面對中華台北的林昀儒，後者稍早在男雙8強伙拍老將莊智淵爆冷淘汰中國的梁靖崑/林高遠，鎖定獎牌。

來到男單，8強採七局四勝。黃鎮廷一開局便與林昀儒打得緊湊，兩人戰至「刁時」，黃鎮廷以13：11先取首局。第二局，林昀儒領先5：4，黃鎮廷未被對手拉開，更反先7：6；不過黃鎮廷之後接連失分，終以8：11告負，雙方打成1：1。

第三局，黃鎮廷一開局領先3：1，但林昀儒的正手抽擊令黃鎮廷難以招架，追成3：3平手。黃鎮廷一記接發失誤，落後4：5，進入中局更被拉開，落後6：9，之後他再失分，以7：11輸掉此局，局數落後1：2。

黃鎮廷深知要贏獎牌就不能再失第四局，否則形勢非常被動。今局他主動接發球搶攻，但被林昀儒追至9：8、僅領先1分後，黃鎮廷馬上叫一個暫停，把握時間調整，他暫停後的發球竟然出界，失掉關鍵一分，雙方打成9：9。猶幸他未受影響，憑一記刁鑽正手取分，領先10：9，之後林昀儒再打落網，黃鎮廷以11：9驚險贏這第四局，雙方打成2：2。

黃鎮廷。（林靄怡攝）

第五局，林昀儒強勁的正手抽擊再次令黃鎮廷失分，加上黃鎮廷接發球失誤，落後4：6。準備進入局尾，落後6：8的黃鎮廷把握對手兩記失誤，追成8：8，但他此時竟然再次接發球失誤，令林昀儒領先9：8。林昀儒最後一板調動黃鎮廷走動，再以刁鑽反手拉開空，黃鎮廷以9：11輸掉關鍵的第五局，落後局數2：3。

徘徊出局邊緣，黃鎮廷只能放手一搏，開局連取3分領先3：0。不過林昀儒之後力追，憑一記側旋追至平手，黃鎮廷接發球失誤更令林昀儒連取4分反先。黃鎮廷未有放棄，雙方比分梅花間竹打成6：6、7：6、7：7；黃鎮廷遠枱拉出界，林昀儒領先8：7，但黃鎮廷主動搶攻又追至8：8，甚至連取兩分領先10：8。來到關鍵時刻，黃鎮廷遠枱打落網，猶幸之後再主動搶攻，以11：9贏得第六局，雙方打成3：3，獎牌誰屬就看第七局了。

決勝局黃鎮廷打得主動，連取兩分領先2：0。林昀儒受制於黃鎮廷的攻勢，幾度失誤，令黃鎮廷領先5：2。進入中局，黃鎮廷繼續搶攻，領先7：4，但林昀儒沉着應戰，追至7：7平手。黃鎮廷最後時刻沒有手軟，最終勝11：8，局數贏4：3，殺入4強穩奪獎牌。