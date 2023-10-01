杭州亞運直擊｜港籃負中國仍出線　21年來首次　李琪：慶幸有來到

經歷一波三折終能參戰亞運的香港男籃，日前在分組賽擊敗蒙古，自2014仁川亞運後首次取得亞運勝仗，今晚（30日）在分組賽最後一場面對最大挑戰，硬撼已奪兩連勝的中國隊，終以50：95告負。

不過，他們的亞運之旅尚未完結，在小組取得一勝兩負的港隊，因同組的中華台北以78：75擊敗蒙古，港籃以小組第三出線8強資格賽，是自2002年韓國釜山亞運晉身8強以來，首次再躋身淘汰賽。

01體育記者 葉詩敏 杭州直擊



香港男籃在不敵中華台北後，日前以69：64擊敗未有以國家隊主力參賽的蒙古，大有機會取得小組第3名從而晉級。今晚他們在最後一場分組賽對世界排名第29的中國，派出徐遠成、徐遠征兄弟檔，配搭李琪、惠龍兒和卜聿揚正選上陣。

港籃在小組最後一戰硬撼中國隊。（葉詩敏攝）

中國甫開賽領先4：0，徐遠成其後轟入三分球，對隊崔永熙即射入「Answer 3」，中國續在外線狂攻，拉開至11分差，港隊首節落後至10：22。

港籃今屆集合老中青球員，陣容完整。（葉詩敏攝）

如李琪所指集合老中青、近年陣容最完整的港隊，次節雖有新力軍卜聿揚鎮守籃底，仍擋不住中國強攻，港將手感冰冷，整節只得首戰亞運的葉耀邦取得2分，港隊半場大幅落後12：45。

徐遠征（圖）與徐遠成兄弟檔為港籃上陣。（葉詩敏攝）

下半場港隊藉李琪於中段連轟3個3分球，加上惠龍兒殺入內線得手，兩名老將合力掀起一波高潮，惟僅追至23：60。其後蔡再懃再射入三分，港隊雖未能挽回狂瀾，仍獲觀眾掌聲。末段梁嘉顯三罰三中，再有徐遠征、惠龍兒先後得手，最終港隊以50：95落敗。

李琪戰畢今屆亞運後將會從港籃退役。（葉詩敏攝）

由於同組的蒙古以75：78不敵中華台北，小組三戰全敗，港隊以小組第3取得8強資格賽席位，將與沙特阿拉伯爭晉級；這亦是港籃自2002年韓國釜山亞運以來，首次突破分組賽。

港籃出線是全隊功勞。（葉詩敏攝）

港籃今屆出戰亞運一波三折，藉亞運資格失而復得終達成21年來首出線淘汰階段。最後一次代表港籃的李琪直言出線全因上下一心，「我們來到杭州才真正準備到，突然有得打，出發前只練了兩課波。反而在選手村才能聚在一起練球、看影片、講戰術，大家都執行到戰術，出線是全隊波的功勞」。

港籃相隔21年再闖淘汰圈。（葉詩敏攝）

作為最後一屆亞運，李琪感嘆慶幸港籃最終能參與亞運，「特別今次老中青齊晒腳，今次陣容是最完整的，那麼多年來最完整是今次，高度又有、有雙塔、外線，控衛又有幾個，所以今次能參加亞運，對我、全隊來說都很幸運。」他坦言雖然個人大賽經驗豐富，但對年輕球員來說，亞運經驗難得。