英超｜利物浦9人應戰破不敗身 熱刺升次席 球證爭議判決再成焦點

英超兩支賽前未嘗敗績的勁旅對陣，熱刺主場迎戰利物浦，可是本身應該是勢鈞力敵的一仗，卻又變成球證「表演」的舞台，到底英超球證還要「摧毁」多少場比賽，賽會才會正視執法水準的問題？



熱刺最終在這戲劇性的一仗，憑對方守將祖爾麥迪比於補時「擺烏龍」，打多兩人下以2：1驚險取勝，並以7戰得17分升上次席，僅以1分落後榜首的曼城。



熱刺於主場出擊，稍佔主導權，但利物浦的快速反擊更具威脅，12分鐘羅拔臣直線傳予禁區內的加普，後者轉身近射，熱刺門將域卡利奧撲出，羅拔臣補射再遭撲出。

雙方互相搏槌，戰況可觀，但球證於25分鐘的判決卻影響了賽事的導向。當時利物浦中場居迪斯鍾斯攔截比蘇馬，卻踩中對方腳脛，球證初時判罰黃牌，但經VAR重審後，改判紅牌。從慢鏡顯示，如果定格看，鍾斯確實踩中比蘇馬，屬危險動作，但如果整套動作看，他出腳時其實踩中皮球在先，而有點「踩波車」下才踩中比蘇馬，因此如此直接被逐，實在有商榷之處。

鍾斯確實踩到了比蘇馬，但他是否蓄意行兇而須直接紅牌被逐，卻有商榷之處。（路透社）

雖然利物浦打少一人，但竟然在33分鐘差點先開紀錄，當時路易斯迪亞斯接應沙拿妙傳，殺入禁區射遠柱入網，但被判越位在先。可是，VAR顯示的鏡頭，熱刺守將雲迪尹後腳似乎包了越位，但球證維持越位判決。

迪亞斯快射入網，被判越位在先吃了詐糊，但VAR的畫線卻顯示熱刺守將雲迪尹包了越位。（路透社）

3分鐘後，熱刺即打破缺口，占士麥迪臣直線妙傳李察利臣左路傳中，孫興慜中路輕鬆撞入。滿以為利物浦只能捱打，他們卻在上半場補時階段扳平，當時加普接應雲迪積克頭槌二傳，轉身抽射入網。

紅軍這邊廂吃詐糊，熱刺那邊廂便由孫興悠打䦒紀錄。

易邊後還是熱刺圍攻利物浦的局面，占士麥迪臣在48分鐘禁區頂左腳「熨射」，竟被紅軍門將艾利臣手指尖「叉出」底線；孫興慜稍後又有機會，但他在禁區內的勁射，又被艾利臣飛身撲出。

利物浦僅靠沙拿在前線反擊，但下半場入替了加普的祖達卻鹵莽出事，他一分鐘內兩度犯規，結果兩黃一紅被逐，紅軍只能以九人應戰。紅軍主帥高普及後換走沙拿與迪亞斯，換入傷癒的阿歷山大阿諾特及干拿迪等後衛加強防守，也確實令熱刺破關乏術。

祖達短時間犯規兩度領黃，卻無可爭議之處。（路透社）

戲劇性的一剎在補時6分鐘出現，熱刺的柏度樸路右路傳中，麥迪比出腳解圍卻將皮球「勁射」掛網，神勇的艾利臣無力挽救，只能安慰掩臉的隊友麥迪比。

全場表現出色的麥迪比在最後一刻「擺烏龍」，令利物浦吃下今季聯賽首敗。（路透社）

事實上，今場球證影響了賽事的導向，但戰情依然可觀，一來熱刺比上季表現實屬脫胎換骨；二來利物浦無論打10個或9個，主帥高普都一直想方法取勝，而不是死守打算捱完90分鐘便算。熱刺主帥普斯迪高古賽後便說：「（我）要向利物浦致敬，他們就算九人應戰依然保持很強的精神力，他們擁有爭勝的決心，這也是我們需要學習的地方。」

曼城及利物浦今周相繼被打破不敗身後，於聯賽還保持清白之軀的只有熱刺與阿仙奴；熱刺5勝2和17分居次席，同分的阿仙奴因得球較少而排第3，利物浦則以16分排第4。