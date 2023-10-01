杭州亞運．高爾夫球｜22歲許龍一奪金　再領港隊獲團體銅牌創歷史

杭州亞運高爾夫球賽周日（1日）煞科，港將許龍一在男子個人賽奪金，港隊在男子團體賽也獲銅牌，成為香港高球史上首兩面亞運獎牌。



亞運高爾夫球賽共有4日賽事，經過首三個賽日後，許龍一以低24桿的192桿排首位，到周日的煞科戰，許龍一的第1洞便打出小鳥，惟在第6洞的柏忌，讓後上之勢凌厲的韓國球手張裕彬一度追至只餘一桿，他在首五洞打出了3隻小鳥；不過許龍一緊接在第7及第8洞都打出小鳥，重新將分差拉開至3分。

到第10洞，許龍一打出平標準桿的5桿，然而張裕彬再獲小鳥，再一次追近至兩桿。意外的是，張裕彬在第11和13洞都打出柏忌，排名跌出三甲；而另一韓將任成宰則迎頭趕上，在10、12和14洞都獲小鳥之下，以低25桿暫排第二位，許龍一在第14洞後保持低27桿續排第一。任成宰在17洞打出小鳥追近，許龍一則平標準桿，領先差距在最後一洞前只餘一桿。

最後的第18洞，任成宰以標準桿完成，意味許龍一只要打到標準桿便能獲金牌，最終他順利完成，以總成績低27桿的261分奪金，成為港隊今屆第6面金牌。任成宰262分獲銀牌，中華台北的洪健堯以264分獲銅牌。

男子團體賽方面，港隊與泰國隊的爭持非常激烈，多次互換位置，在計算4位球手許龍一、黑純一、張雄熙和伍城鋒的總成績下，以低50桿排第三，獲得銅牌；而韓國則獲金牌、泰國銀牌。

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香港隊在亞運會高爾夫球項目從未獲得過獎牌，今次許龍一奪金、並在男子團體賽獲銅牌，一口氣創造了兩項香港高球歷史；加上許龍一今年3月成為香港首位亞洲巡迴賽冠軍，意味這位年僅22歲的港將，短短7個月便譜寫了三項紀錄。

在男子個人賽，張雄熙以低12桿排並列17、黑純一低11桿並列21位；女子個人賽，香港排名最高的是韓紫琳和劉弦，這兩位16歲小將同以低兩桿排14位。