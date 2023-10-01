杭州亞運直擊｜伍家朗首圈火併李梓嘉　鄧謝配8強或遇東渡組合

羽毛球單項賽事明天（2日）展開，大會今日抽籤，伍家朗在男單首圈再次巧遇馬來西亞的李梓嘉。這是大馬籍教練黃達明加盟港隊、但在亞運前3個月突然返回祖國轉投李梓嘉團隊後，兩名球手的第二次對壘。



羽毛球團體賽事今日落幕，中國隊於女團決賽慘吞韓國3蛋，男團賽事則於晚上舉行。

各個單項賽事明天上演，抽籤結果今日出爐。伍家朗與李梓嘉的對壘因為黃達明事件而更添話題，黃於2022年6月離開韓國國家隊後，來港執教成為男單教練，簽約至2024年巴黎奧運；但在杭州亞運前3個月，他突然請辭，並立即返回祖國成為李梓嘉的教練，事件某程度上打擊港隊男單士氣。港隊一度由前港將黃永棋協助帶隊，最終聘請另一大馬名將黃綜翰擔任男單教練。

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羽毛球抽籤，伍家朗首圈再遇李梓嘉。（資料圖片；趙子晉攝）

黃達明事件發生後，伍家朗和李梓嘉曾於韓國公開賽對壘，當時伍家朗以局數2：1贏得爭氣波，估不到兩人今次再於亞運首圈巧遇。

另一男單李卓耀直入32強，但他籤運平平，第一場便火併中國的石宇奇。至於女單，盧善恩首圈對日本的大堀彩，梁珈穎對印尼的Putri Kusuma Wardani。

雙打方面，鄧俊文/謝影雪於混雙首圈對東帝汶選手，但晉級的話大有機會於8強面對日本勁敵渡邊勇大/東野有紗，爭奪獎牌並非易事。李晉熙/吳芷柔首圈則對山下恭平/篠谷菜留。

女雙楊雅婷/楊霈霖首圈對蒙古組合，呂樂樂/吳詠瑢則對印尼。男雙羅卓謙/楊盛才首圈對馬爾代夫選手，鄒軒朗/呂浚瑋對2號種子的印度組合。