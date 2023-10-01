杭州亞運直擊｜呂麗瑤100米跨欄第6名完成　吳艷妮爭議摘銀再被DQ

呂麗瑤五年前在雅加達亞運取得一面女子100米跨欄銅牌，是香港田徑隊自1954年來的首面亞運獎牌。

今晚她於決賽再次出擊，最終跑出13.35秒，以第7名完成賽事。但這場賽事出現爭議，中國「田徑女神」吳艷妮偷步，連帶印度選手喬蒂亞拉吉亦搶跑，但兩人與裁判爭拗後恢復比賽資格，如果吳艷妮摘銀，她的隊友林雨薇摘金，喬蒂亞拉吉摘銅。

01體育記者葉詩敏、林靄怡 杭州直擊



呂麗瑤亮相前，港隊先有陳銘泰出戰男子跳遠決賽。他在頭三跳跳出7.27米、7.83米及7.46米，並以7.83米暫列第5。當時中國的前世界冠軍王嘉男以8.22米領先，烏茲別克選手以8.01米排第3，如果陳銘泰跳入8米，便有機會進佔三甲。

第四跳，陳銘泰跳出7.71米。第五跳「被foul」，第六跳只跳出7.60米，結果她他憑7.83米奪得第6名，印度選手以8.19米摘銀，中國石雨豪以8.10米摘銅。

陳銘泰出戰男子跳遠決賽。（林靄怡攝）

至於呂麗瑤，她在初賽跑出「個人最佳」的13.24秒，但因超風速而不獲確認為PB（Personal Best），她的時間於總成績排名第6，晉級決賽。「師妹」盛楚殷則初賽止步。

呂麗瑤（右）。（林靄怡攝）

呂麗瑤於決賽排第二線，同場焦點還有中國的吳艷妮。吳艷妮偷步，連帶第五線的印度跑手喬蒂亞拉吉亦搶跑，兩人與裁判爭拗後恢復比賽資格，最終呂麗瑤以13.35秒完賽，成績排第7，未能連續兩屆奪獎。

中國的林雨薇以12.74秒奪冠，吳艷妮以12.77秒摘銀，喬蒂亞拉吉則以12.91秒摘銅。不過賽後吳艷妮被取消資格，林雨薇以外的選手順勢上升一級，故呂麗瑤以第6名完賽。