杭州亞運直擊︱港足小將煉成血肉長城的意志　「沒想過雖敗猶榮」

2023年10月1日的晚上，注定是屬於香港足球跟新一代球員的，港隊在杭州歷史性打入亞運四強，跟日本、韓國、烏茲別克等亞洲一線勁旅睇齊。

年僅19歲的後衛曾以行，兩場淘汰賽都正選上陣，在門前跟敵人奮力搏鬥，助球隊錄得零失球。這一場難忘的比賽，已在他心中留下印記。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



港隊淘汰賽兩仗對巴勒斯坦跟伊朗，均保持清白之身，除了守門員謝家榮屢次勇救險球、「超齡球員」李毅凱率領防線，年僅19歲的中堅曾以行亦有功勞——上半場伊朗一次半空門機會，是他「瞓到盡」用腳改變方向，才避免對手近門射入。

跟上仗鳴笛後一樣，港隊成員在場上跪地、擁作一團，享受勝利的當下。曾以行激動得閉上雙眼。「原來每場給多30%（的力），真的可以跟亞洲強隊拚搏到，我們不是來做做魚腩、被炒！」

（袁志浩攝）

這名上季仍效力班霸傑志的小將，在隊內上陣機會有限，今季為備戰亞運等比賽轉會，也許萬萬也想像不到自己會擁有如此夢幻的一夜。「我一直相信自己，做好我的職責，球隊上下都會做好自己。做好球員並非踢一兩場好波就可以，要恆常地踢好波，不能放鬆警惕。」

對曾以行來說，勝利來得熱血、感動，他強調球隊從來沒想過出局，「即使我們在八強中排名最低，但踢波並非永遠由強隊贏，我們贏鬥志。」港隊今場守得艱苦，面對比自己高、身型更壯的前鋒，曾以行依然選擇捱下去，「我們無想過踢加時，無想過雖敗猶榮這四隻字，血肉長城一條心。」

（袁志浩攝）

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這份「意志」，來自上月參與23歲以下亞洲盃外圍賽，球隊同樣遇上伊朗，當時大敗0：3。「踢落有差距，但只是後防有犯錯，而非『無得踢』，自己覺得慚愧、可惜，再對伊朗，想拿回我們值得的東西。」敗在自己手上的痛楚，曾以行一直都記住，「踢國際賽就要有堅定的心態，大家都是為了心口上的徽章，不會留手，我們實力本已低一線，若不比別人拿出更多意志、努力，怎會有成績？」

他希望隊友銘記這晚對勝利的執著，也期待球隊能贏得香港人、媒體、球圈高層的尊重，「我們是有能力的，當你相信我們，我們就可以做出成績。」

港足創造歷史。（袁志浩攝）

每個球員都會有一場能夠改寫他們生涯的比賽，今仗又是否足以影響曾以行的足球路？仍在就學階段的他即將到英國升讀物理治療專業，這也是香港足球新一代所面對的難題，過去因此而流失的球員為數不少。

「我為足球付出了很多，仍想繼續為香港爭光，不希望在這階段就停步。我會堅持下去，已聯絡謝家強的球會（英國低組別聯賽），目標是平衡學業與足球，維持比賽及狀態。」 也許，這就是曾以行的「意志」。