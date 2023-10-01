杭州亞運直擊｜呂麗瑤兩屆亞運的熱淚　跨過的從不只跑道上十個欄

兩屆亞運，兩度淚灑當場，卻是不一樣的情感。

5年前的雅加達，是壓力終於釋放，證明過去努力。

這一夜的杭州，是堅定相信，卻失望而回。

01體育記者葉詩敏、林靄怡 杭州直擊



呂麗瑤在5年前的雅加達摘下100米跨欄銅牌，成為香港史上首名田徑女將登上亞運頒獎台。賽後她的壓力終於釋放，淚灑賽場，她形容這是她田徑生涯上最重要的一面獎牌，證明了她過去的努力。

5年後的今晚，呂麗瑤在決賽衝線後抬頭看向電子螢幕，「13.35秒」，比她的個人最佳成績慢0.08秒，她雙手掩面卻掩不住失望，剛完成跳遠賽事的陳銘泰上前鼓勵，緊緊相擁一刻，她再也忍不住淚水。劇情發展不似預期，再度淚灑田徑場，就無法證明她過去的努力嗎？

陳銘泰送上擁抱，呂麗瑤禁不住落淚。（林靄怡攝）

「係囉又做唔到」，眼泛淚光的呂麗瑤甫走進採訪區苦笑道。「好想把握到這個比賽破香港紀錄，其實時間不差，比上屆亞運快，所以可以說是開心的眼淚，亦是失望的眼淚。」她在記者前努力抖擻精神，續說：「我是不會放棄的，繼續向住香港紀錄進發」。

她跨過的，豈止跑道上那十個欄。

呂麗瑤相隔5年重啫亞運賽場，跨過的豈只跑道上那十個欄。（林靄怡攝）

那年她在雅加達跑出個人最佳時間（PB）的13.42秒衝線，卻不是她真正的終點，抹乾喜悅的淚水，她繼續追逐由陳秀英於1994年創下的13.14秒香港紀錄。

2019年亞錦賽，她兩度刷新PB，把時間推前到13.32秒；同年在亞洲田徑大獎賽的超風速下跑出接近香港紀錄的13.18秒。可是，世界在2020年停頓，我們一起經歷了兩年空白，她的「時間」彷彿也停頓了，徘徊在13.5至13.7秒之間。懊惱、掙扎，壓力，直到今年4月，她終於取得歷時4年的0.05秒突破，個人最佳時間來到13.27秒。在存疑與掙扎中繼續向前，當時呂麗瑤以手抹走眼淚說，「要堅持才有可能發生」。

呂麗瑤難掩失望。（葉詩敏攝）

以亞運銅牌得主姿態肩負期望再踏上亞運舞台，初賽即再打破PB，時間來到13.24秒卻超風速不被承認。0.1秒，與13.14秒香港紀錄再度接近。抱着信心踏上決賽線道，她不停對自己說「我係得嘅」，「要做到件事先要相信自己做得到，我係得，練習做到的事，比賽一樣可以做到」。甚至同場的中國「跨欄女神」吳艷妮偷步後，與裁判上訴後獲得重賽資格，呂麗瑤那刻只想專注比賽，「其他人做什麼都好，我要做的就是跑完個比賽」，這一槍，不容有失。然而，她最後未能打破陳秀英在2004年寫下的13.14秒香港紀錄，「係囉又做唔到」，聲線夾雜失望和無奈。

呂麗瑤自言是「是開心亦是失望的眼淚」。（葉詩敏攝）

她想到過去的堅持，穩住了情緒又再度落淚，「其實好滿意今年自己狀態，今季跑過3次13秒2，今季好似過山車般，由受傷彈返上來破PB，於亞運初賽做到PB（超風速），再在亞運決賽跑得快過上屆決賽時間，其實已好好」。

由13.42秒到13.24秒，努力5年的0.18秒，一步一步，她跨過的，從來不只跑道上那十個欄。

「之前有記者問上屆銅牌，今屆怎樣看，我只能控制到自己的事，今屆是好高水平的亞運會，我不會因為沒有獎牌而不開心，我覺得自己做得好好」。

呂麗瑤從來不會以結果定義自己價值，她知道自己多努力才能跨過跑道上的十個欄。她的目標依然是戰勝自己，相信自己其實不止於塵封29年的13.14秒香港紀錄。由始至終，她都是信念堅定的「香港欄后」。