杭州亞運直擊｜陳銘泰7.83米完賽失望落淚　難過是盡力了卻不滿足

「講真今日個過程我畀自己100分，已經盡晒力，結果做唔到滿分冇辦法，已經盡力」。

陳銘泰以7.83米完成今屆亞運跳遠決賽，未能突破季度最佳的8.02米。

8米，從2016年寫下8.12米香港紀錄以來，一直是他的關卡。這夜，他難掩失望罕有落淚，「望住（沙池）8米個數字，眼水就自己標出嚟，最主要係我盡咗力」。

盡了力卻不滿足，最苦澀。



陳銘泰周日（1日）在跳遠決賽登場，相隔5年再踏上亞運賽場，上屆他以7.11米初賽止步，他冀能突破8米甚至挑戰個人7年前寫下的香港紀錄。

他在周六早上的資格賽以7.54米、總排名第十晉身決賽。他在12人決賽上，頭三跳以最佳的7.83米打入8人決賽，惟在之後三跳僅跳出7.71及7.60米，加上中國和印度選手均跳逾8米，最終阿泰以第六名完成。金牌由中國王嘉男以8.22米奪得。向觀眾席拍掌致意後，陳銘泰走到採訪區時，剛好遇上呂麗瑤預備起步，停步看畢全程後上前向戰友呂麗瑤送上安慰的擁抱，場面感人。

在法國苦練兩年，陳銘泰在杭州亞運跳遠決賽登場。（林靄怡攝）

沒想到，一向冷靜沉穩的阿泰，這夜也忍不住哭了。「講真喺嗰邊跳完，坐喺度望住個成績，望住8米個數字，淚水就自己標出嚟。」他哽咽說：「最主要係我盡咗力，無論係今日抑或對上兩年，盡咗力但都係好難受嘅」。由2016年寫下香港紀錄後一直停滯不前，他在兩年前更獨自遠赴法國訓練，冀能帶來突破。

陳銘泰的法籍教練Antony在觀眾席指導。（林靄怡攝）

今季他曾兩度跳出8.02米，卻未能在亞運跳入8米，期望落空更叫他失落，「只可以話自己唔夠強大，肯定唔夠強大。今次挑戰唔到獎牌或更高名次，但成個賽季都證明到，今年跳過8米，證明前兩年決定去法國係冇錯」。他紅着眼續說：「運動員生涯咁短，可以揀一條唔同嘅路去試下，盡咗力冇後悔，就繼續去拼」。

一向硬淨的陳銘泰提到「8米」關卡禁不住落淚。（林靄怡攝）

「賽季最後一場實有啲失望，但係我自問真係盡咗力，只能再嚟過。但係我知自己喺正確嘅路上」。

由2016年巔峰狀態跳出的8.12米香港紀錄，直到傷後練新技術反覆的7.85、7.11、7.27、7.51、8.02⋯⋯體育競技離不開結果論，我們總把他的努力數字化。阿泰多次強調「盡力」，其實，如果人生無法做到完美，我們就盡力好了。