杭州亞運直擊｜黃鎮廷力戰憾負王楚欽　超精彩遠枱對拉打出爭氣波

港乒「一哥」黃鎮廷殺入杭州亞運男單四強，自2006多哈亞運的李靜之後，港隊再次奪得亞運男單獎牌。

黃鎮廷今日（2日）火併中國勁敵王楚欽，力爭決賽席位。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



對黃鎮廷來說，亞運會好比一個魔咒。

2014年遠赴韓國仁川參加人生首個亞運，黃鎮廷於男團八強第五場生死戰手握兩個賽點，最終被中華台北球手陳建安反勝，與獎牌擦身而過；2018雅加達亞運，他在男單八強面對伊朗球手，領先一局下再次被反勝，又與獎牌無緣。

來到人生第三個亞運，他接連失利於男團、男雙和混雙後，終在男單八強打出「爭氣波」，以局數4：3力克中華台北的林昀儒，勇闖四強，保住港乒今屆最後一個獎牌希望。

黃鎮廷擊敗林昀儒後，非常激動。（林靄怡攝）

誠如黃鎮廷在八強賽後說，男單獎牌「含金量極高」。港隊自從1954東京亞運首次奪得獎牌以來，只有2006多哈亞運憑李靜奪得歷來唯一的男單獎牌；黃鎮廷肩負男隊「一哥」位置多年，卻未曾在世界大賽或國際綜合運動會奪得男單獎牌，杭州一役，絕對是他的「正名戰」。

黃鎮廷將於四強面對2號種子、中國的王楚欽，實力毋疑落後對手一段距離。賽事原定下午2時15分展開，但因上一場中國樊振東對韓國張禹珍尚未完場，故黃鎮廷的賽事將會順延。

樊振東領先張禹珍局數3：1。第五局，張禹珍力追至4：7，樊振東果斷叫暫停，但之後再失兩分，張追至6：7。樊振東沉着應戰，最終此局勝11：7，贏局數4：1，率先殺入決賽。

樊振東（圖）四強面對韓國張禹珍。（袁志浩攝）

黃鎮廷陷於苦戰。（袁志浩攝）

中國矢志包辦男單決賽席位，黃鎮廷一開局就陷於苦戰，一記反手讓他取得第二分，落後予王楚欽2：8；黃在局尾力挽狂瀾追至5：9，但接發球失誤令王楚欽取得局點，黃鎮廷第一局先輸5：11。

第二局，黃鎮廷受制於王楚欽的正手抽擊，落後3：6。戰況進入中局未見起色，黃再輸一局5：11，落後局數0：2。

黃鎮廷陷於苦戰。（袁志浩攝）

王楚欽。（袁志浩攝）

第三局，黃鎮廷一開局就落後1：4，教練劉國棟立即叫暫停讓球員調整。之後黃鎮廷打出兩記非常精彩的遠枱相持球，加上王楚欽失誤，黃鎮廷反超前10：7。不過王楚欽把握兩個發球機會追至10：10。王楚欽於「刁時」先取局點領先11：10，但黃鎮廷再憑今日手感極佳的遠枱對拉反超前11：10。兩名球手在關鍵時刻皆「手緊」失誤，黃鎮廷領先14：13取得局點，最終憑一記幸運的擦網球，以15：13取得此局，落後局數1：2。

黃鎮廷。（袁志浩攝）

王楚欽失掉第三局後，第四局不讓黃鎮廷得逞，開局不久已領先8：2。黃鎮廷基本上沒有還擊之力，極速以5：11落敗，黃鎮廷落後局數1：3。第五局黃鎮廷不容有失，連取3分反超前4：3；雙方在中局各不相讓，比分梅花間竹，但王楚欽此時連番失誤，黃鎮廷勝11：6，局數追至2：3。

黃鎮廷。（袁志浩攝）

第六局甫開賽，黃鎮廷再次以遠枱對拉領先2：0。王楚欽把握黃鎮廷的失誤反超前9：8，比賽進入關鍵時刻，如果黃鎮廷再失的話，便會輸掉這場比賽，可惜他打了一球擦網出界，之後再失一分，黃鎮廷以9：11失掉這局，最終輸局數2：4，無緣決賽。由於賽事不設季軍戰，黃鎮廷與韓國張禹珍並列銅牌，這是港乒繼2006多哈亞運李靜後，再次取得亞運男單獎牌。男單決賽由國乒包辦，樊振東將大戰王楚欽。