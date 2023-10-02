歐聯全攻略｜阿仙奴作客朗斯　兵工廠歐聯「大斯殺」

闊別歐聯達6季的阿仙奴，今季終於重返這個歐洲足壇大舞台，繼上一輪B組首戰大破PSV燕豪芬後，今周作客出征法甲的朗斯；「兵工廠」近況不俗，而朗斯則有多名主將離隊，此消彼長下，相信客軍大勝可期。（球賽編號：FB6539，10月4日凌晨3時開賽，NowTV 644台直播）



隨着曼城及利物浦兩支勁旅於今周雙雙落敗，阿仙奴與熱刺成為英超僅有未嘗敗績的球隊，其中「兵工廠」近6場取得5勝1和佳績，而僅有的和局，正是與同市對手熱刺以2：2賽和；值得留意的是，這6場比賽有4場總入球都超過2球。

朗斯有首次席射手離隊，今季要靠安祖路富堅尼等中場爭取入球。（Getty Images）

事實上，有別於曼城入球集中在夏蘭特身上，阿仙奴勝在得分點夠多，譬如聯賽攻入了15球，而入球者多達8個，除了左翼布卡約沙卡及隊長馬田奧迪加特繼續有穩定演出外，尼基迪亞、多任後備的李安度杜沙特及久休復出的加比爾捷西斯都有進帳，甚至上場對般尼茅夫時，奧迪加特更讓夏維斯主射12碼，助其打破今季加盟以來的入球荒；這種團隊精神，正是阿仙奴今季表現愈見出色的關鍵。

朗斯貴為上屆法甲聯賽亞軍，但今季卻出閘脫腳，開季6場不勝，只得2和4負，及至上兩周才告開齋，分別以2：1及1：0小勝圖盧茲及斯特拉斯堡。朗斯今季「大跌Watt」，主因在有主將奧賓達轉投RB萊比錫，中場核心施高科法拿又到了沙特「搵食」；兩人去季合共射入了28個聯賽入球，是球隊的首次席射手，今季雙雙離隊，大大影響球隊的攻擊力。

阿仙奴得分點多，新兵夏維斯（右）亦告「開齋」。（Getty Images）

奧迪加特今季表現持續勇猛，不單協助阿仙奴組織攻勢，他後上埋門也有一手。（Getty Images）

阿仙奴上場主場已以4：0大破PSV，今場雖然作客出戰，但實力、狀態、士氣都遠勝主場的朗斯，相信今場絕對可以一場「大」捷，迎接周日（10月8日）硬撼曼城的大戰。