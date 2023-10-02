杭州亞運直擊｜香港棒球零封泰國奪首勝　溫子賢歸隊初戰亞運

香港棒球隊今日（2日）在小組賽B組對泰國，眾將上屆由落後0：4反勝5：4，今屆戰況輕鬆得多，僅得一次失誤，以8：0「零封」對手，取得今屆首勝。

信心是比賽的助力，先發投手梁仲熙五局投出四次三振，他指球隊今屆零封對手全因「練得多，有信心就不會怯」。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



香港棒球隊上屆在雅加達亞運以第6名完成，昨日在小組首戰硬撼韓國，戰至前七局仍以0：3緊咬戰局，八局下才被猛攻7分，最終輸0：10，但打出一場「韌力戰」。港將今早對早前亞洲盃東區賽手下敗將泰國，首局有鄭鎧霆擊出一支三壘打，翁浚暐擊出安打讓鄭鎧霆返回本壘得分，加上溫子賢局尾得分，首局領先2：0。

先發投手梁仲熙今仗5局投出4次三振，「練得多，有信心就不會怯」。（葉詩敏攝）

港隊因對手頻頻暴投，多番被保送上壘，九局賽事中只得四局未能得分；加上投手演出可人，梁仲熙五局投出四次三振，趙嗣淦及林澧謙亦合力「零封」對手，港隊終以8：0奪今屆首勝。港隊全場取得12支安打，鄭鎧霆獨佔四支，翁浚暐、梁皓男、吳有朋及陳卓喬亦各有兩支。

在台灣升學和打棒球的溫子賢歸隊助陣。（葉詩敏攝）

翁浚暐今仗交出兩支安打。（葉詩敏攝）

站在投手丘愈戰愈勇，梁仲熙5局只失一安打，兼四度三振對手，成為今戰勝利功臣之一。港隊上屆在排名賽從落後0：4下以5：4反勝，今仗卻壓倒性擊退泰國，梁仲熙直言港棒有「信心」加乘：「今次準備得比任何一屆充足，大家好有信心落場，因為練得多，有信心就不會怯，好快可以拉開比分」。

港隊在首局以2:0領先慶祝。（葉詩敏攝）

台籍教練葉明煌去年執教港隊，2014年仁川亞運亦是由葉明煌領軍，梁仲熙指今屆練波量比之前更多，「接到嘔、接到死，換來更扎實的技術去處理每一個防守」。港棒的「接到嘔」訓練量取得成效，今仗泰國錄五個失誤，港隊只有一個，成致勝關鍵之一。

今屆港棒亞運陣容亦有「新臉孔」，他是從2017年就跨級打亞錦賽、首次在亞運穿上香港隊戰袍的中野手溫子賢。約5年前到日本留學兼打棒球，高中畢業後在台北升讀文化大學體育系，向職業棒球進發。

香港棒球隊在分組賽第二戰擊敗泰國。（葉詩敏攝）

9月歸隊訓練為亞運會備戰，他在今場擔任先發中野手，冀能把學成的帶到港隊：「這五年多腦袋累積得愈來愈多，思想上都會有進步。因為比賽時會看到好多事，細節就是這樣累積下來。」溫子賢亦直言港隊有不少地方需改善：「有時細節並無注意，防守少有看打者的揮棒形態，閱讀球賽能力有點點差距。」

對於初戰亞運，22歲的他視亞運為測試，審視與韓國及中華台北等勁旅的水平差距。港隊明日將與中華台北對壘，溫子賢亦期待比賽，與不少相熟的台籍球員對戰。