杭州亞運直擊｜李卓耀負石宇奇　梁珈穎盧善恩落敗　港羽單打畢業

伍家朗昨日在「話題大戰」不敵馬來西亞的李梓嘉後，香港羽毛球男單剩下李卓耀獨撐大局，今天他於32強火併東道主石宇奇，激戰三局以1：2落敗。女單方面，梁珈穎及盧善恩同樣32強落敗，港隊男、女單全數出局。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



今日亞運羽毛球賽事，港隊的矚目大戰當數李卓耀於男單32強火併石宇奇。女單梁珈穎和盧善恩，以及女雙的呂樂樂/吳詠瑢和楊雅婷/楊霈霖，稍後亦將亮相。

杭州亞運男單32強，李卓耀（圖）對石宇奇。（趙子晉攝）

石宇奇作為中國隊首席男單代表，他在男團八強、四強到決賽全敗，先後不敵周天成、西本拳太及辛勒施亞，但靠隊友努力逆轉劣勢贏金牌，被內地網民笑稱他「自帶0：1屬性」，石宇奇亦在微博發文嘲笑自己，表示終於擁有「躺贏哥」的外號。

李卓耀面對「躺贏哥」，第一局開賽初段打得相對輕鬆，以11：6進入暫停。不過世界排名第6的石宇奇經過暫停及調整，加上李卓耀一次打出界，令一球判斷界外球錯誤，石宇奇反超前14：12。之後李卓耀連番失誤，即使局尾主動反撲，仍以16：21先失第一局。

杭州亞運男單32強，石宇奇（圖）對李卓耀。（趙子晉攝）

第二局初段，李卓耀與石宇奇打得緊湊，石宇奇憑一個幸運的擦網球追至落後5：6，李卓耀此時打出不同線路調動對手，領先11：6進入暫停。

暫停後李卓耀得勢不饒人，領先至14：7；但石宇奇以網前球牽制李卓耀，加上兩記扣殺，連取4分追至11：15。李卓耀藉石宇奇網前球失誤「止血」，連取3分領先18：11，不過石宇奇追至13：18後，李卓耀心急接發球反為對手製造進攻機會，領先優勢漸漸收窄，僅領先20：18，猶幸他在關鍵時刻打出耐性，以21：18追回局數1：1。

杭州亞運羽毛球男單32強，李卓耀（圖）對石宇奇。（趙子晉攝）

雙方以第三局決勝，石宇奇打對角扣殺，加上李卓耀打出界，領先7：4。李卓耀以直線扣殺追至6：7，但之後兩次判斷石宇奇界外球失誤，李卓耀落後6：11。

暫停後換邊續戰，李卓耀接連失分，一記強攻令他再失1分落後9：17，更加影響士氣。來到局尾，李卓耀傾力反撲，打出勾對角但石宇奇防守成功，加上李卓耀之後兩次打出界，最終輸12：21，以局數1：2落敗，港隊男單全數畢業。

女單方面，梁珈穎以11：21及10：21不敵印尼的WARDANI Putri Kusuma，盧善恩對日本大堀彩的比賽進行中。