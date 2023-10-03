杭州亞運直擊︱港隊闖攀石速度賽16強　本地場地所限難收窄差距

杭州亞運運動攀登男子個人速度資格賽，運動員需鬥快由地面攀登至牆頂，再拍停計時器。港隊派陳翔志與黃卓楠出戰，打入16強淘汰賽，然而跟世界紀錄保持者、首名晉級的印尼選手，仍有很大差距。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



港隊兩名男將第一攀表現不俗，但第二攀均有失誤，最終陳翔志以6.129秒、第15名晉級；黃卓楠就做出5.790秒，位列第13出線淘汰賽。不過，由於淘汰賽會根據資格賽排名對陣，陳翔志會遇上今早時間第二快的中國選手伍鵬（5.151秒）；黃卓楠則鬥伊朗運動員利沙阿里（5.184秒）。

杭州亞運男子運動攀登，圖為陳翔志。（袁志浩攝）

杭州亞運男子運動攀登，圖為陳翔志。（袁志浩攝）

男子速度賽世界紀錄為印尼選手Veddriq Leonardo創下的4.90秒，這名今屆金牌大熱以4.978秒完成預賽，首名晉級。港隊跟他的差距接近1秒，黃卓楠指要學習對方的訓練模式跟日常習慣；黃透露，自己早前到內蒙古集訓，發現不少運動員只專注訓練速度賽，相信是有好成績的主因。

然而香港選手卻受場地問題所限，「（有些）攀牆慢慢磨蝕，又無方法處理，硬住頭皮跑住先」。他指出香港速度攀石最佳場地位於青衣，天水圍的攀牆「曬得多」、「甩沙甩得很誇張」，調景嶺的則不完整、在速度牆內還包含其他攀石項目的裝置，令本地運動員難以收窄跟強敵的距離。

杭州亞運男子運動攀登，圖為黃卓楠。（袁志浩攝）

第二次出席亞運會的陳翔志，曾奪2021年全運會第四名，他賽後表示，今次參賽目標是打入16強，且晉級時間跟平日訓練相約，「熱身時做出個人最佳時間（5.85秒），所以覺得自己可以再快一些，以入5秒（即6秒內）為目標。」他認為今晚淘汰賽會「難打」，笑言只能打運氣，但最重要是發揮穩定，「純粹鬥最快時間，（晉級）機會不大，看看對手會不會失誤吧。」

至於第二攀因跣手而令右手指甲流血的黃卓楠，也對勇闖16強感到滿意，他笑言淘汰賽時會「開始興奮」，相信會大大減低傷痛的感覺。個人最佳時間為5.68秒的他，希望晚上可以再突破自己，「放鬆心情，嘗試衝擊八強，做到就是Bonus。」