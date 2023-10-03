杭州亞運直擊｜莫竣棓三振中華隊職業打者　網民讚港版青柳晃洋

香港棒球隊今天以0：15不敵中華台北棒球隊（中華隊），打至第六局就被扣倒。單看比分，毋疑是一場大敗，但中華隊裏全都是中華職棒、日本職棒、甚至曾經遠赴美國MLB落班的職業球員，以業餘球員組軍的香港隊，的確難以招架。

但港將們的表現不無亮點，下勾型投手莫竣棓三振三名中華隊打者，贏得台灣網民讚賞，盛讚他是「港版青柳晃洋」。

01體育記者林靄怡 杭州直擊



港棒今日以消防員梁家豪先發，莫竣棓第二局登板，當時港隊落後0：2，他的下勾投球加上野手的穩健守備，中華隊連續三個飛球出局。雖然林子豪於三局上打出一記右外野一壘安打，將楊振裕和吳念庭送回本壘，但莫竣棓亦錄得今場「第一K」，將李灝宇三振出局。他在四局上再有兩次三振，令中華隊打者申皓瑋和戴培峰出局。

莫竣棓於五局上退場，港隊之後換上多名投手，最終以0：15落敗。根據賽會規定，雙方差距如五局超過15分、七局超過10分，比賽就提早結束，故港隊戰畢六局之後就會扣倒。

莫竣棓今日在中華隊身上取得三次三振。（林靄怡攝）

港棒全由業餘球員組軍，為了亞運前的集訓和亞運賽事，他們大都犧牲了假期，向公司請假作賽，今仗錄得3K的莫竣棓亦不例外。面對高水平職業打者，莫竣棓坦言，站在投手丘上非常緊張：「我第一次參加亞運，每場比賽都極多覲眾，這是我在香港未曾經歷過的，難免有壓力，尤其上一場對韓國，站在投手丘，真的很緊張。」猶幸投手之後還有外野守備作為最強後盾，莫竣棓提醒自己，「只要將球投入好球帶，野手守備會幫忙接高飛球，有隊友、師兄幫忙，我拿到第一個出局後，開始增強信心，我告訴自己，絕不能拖後腿」。

梁家豪今天先發登板。（林靄怡攝）

港隊同組對手有泰國、韓國和中華台北，韓國和中華隊皆為職業球員，譬如吳念庭效力日職西武獅，今天未有上陣的林子偉更曾效力MLB波士頓紅襪和明尼蘇達雙城，莫竣棓面對強敵錄得3K，他以下勾投球投出的變化球，令台灣網民都大讚，以日職棒阪神虎王牌投手青柳晃洋作比喻。莫竣棓謙稱「我同佢哋水平差太遠」，但對於今日將3名打者三振出局感到興奮：「平時只會在Youtube看他們的比賽片段，今天能夠直接對壘，甚至取得三振，真的好開心、好興奮。」

面對中華隊的職業打者，港棒守備備受壓力。（林靄怡攝）

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港隊在小組賽大勝泰國但不敵韓、台，將會爭奪5至8名，他們上屆排名第6，今屆自是希望突破往績。他們在亞運前特地前往中山集訓，莫竣棓直言，辛苦程度真的如隊友梁仲熙日前所說的「練到嘔」：「亞運六日要應付五場比賽，所以教練在兩天中山集訓特別加強體能訓練，做了很多衝刺跑，谷體能真的好辛苦，但大家都希望突破第6名的成績。」港隊預計將在名次賽遇上菲律賓，這是爭取第5名的關鍵一戰，港隊曾於早前的亞洲盃東區賽複賽及決賽不敵菲律賓，莫竣棓表示港隊在亞運定必全力爭勝。