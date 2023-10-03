杭州亞運直擊｜香港壁球隊延續獎牌之旅　女單4強內訌坐銀衝金

香港壁球隊延續杭州亞運獎牌之旅。今早完成混雙小組賽後，李嘉兒/黃祉謙及湯芷穎/鄧銘漮於混雙8強上演港隊「內訌」，由於不設銅牌戰，港隊鎖定一面獎牌，最終李/黃以局數2：0擊敗湯/鄧，晉級4強。

單打賽事，亞洲冠軍陳善鈺打敗馬來西亞的AIRA Binti Azman晉級4強，同樣肯定獲得獎牌。何子樂的另一場女單賽事，以及男單8強的港隊「內訌」，現正舉行。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



香港壁球隊在女團及男團賽事各奪銀銅，金牌尚等「開齋」，眾將轉戰單項賽事，繼續打出水準。

李嘉兒/黃祉謙及湯芷穎/鄧銘漮分別以小組首名與次名出線，並合演8強港隊「內訌」，意味着港隊鎖定一席4強，然而兩隊只能活一隊，最終李/黃以11：8及11：8擊敗隊友，不設銅牌戰下，至少奪得一面銅牌。他們將於準決賽對印度組合。

杭州亞運壁球混雙8強，港隊李嘉兒/黃祉謙對湯芷穎/鄧銘漮。（袁志浩攝）

杭州亞運壁球混雙8強，港隊李嘉兒/黃祉謙對湯芷穎/鄧銘漮。（袁志浩攝）

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混雙之後上演女單8強。陳善鈺收拾女團決賽不敵馬來西亞的失落心情，今天面對大馬的AIRA Binti Azman，陳善鈺只花23分鐘，就以11：7、11：7及11：4擊敗對手，晉級4強。另一場女單8強，何子樂對日本的綠川明里（绿川あかり），何子樂晉級的話將於4強對陳善鈺，屆時港隊不但能鎖定一枚銅牌，更肯定坐銀衝金。

杭州亞運壁球女單8強，陳善鈺擊敗馬來西亞球手晉級。（袁志浩攝）

何子樂實力明顯高於綠川明里，輕鬆以11：5、11：5及11：6取勝。港隊稍後尚有一場男單8強，將由梁子軒對劉子均。