杭州亞運直擊｜香港壁球混雙單打再摘銅牌　陳善鈺入決賽坐銀衝金

香港壁球隊今日延續亞運獎牌之旅，單打方面，男子有梁子軒對印度球手，爭取打入金牌戰。女子4強則有陳善鈺與何子樂，上演一場港隊「內訌」最後由陳善鈺直落三局勝出，打入決賽，意味香港壁球女單坐銀衝金。

混雙組合黃祉謙/李嘉兒對戰印度組合，惜以局數1：2憾負，只能為港隊摘下一面銅牌。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



香港壁球隊在女團及男團賽事各奪銀銅，混雙中午再為港隊添一面銅牌。

李嘉兒/黃祉謙在八強以11：8及11：8擊敗隊友湯芷穎/鄧銘漮後，於4強對上印度組合。開局港隊在領先5：1的情況，順利以11：7拿下首局，不過印度組合隨即上力，第二局港隊處下風，力追仍不果輸7：11，局數被追平1：1。

戰至第三局依然激烈 ，港隊在落後2：4下追平5：5， 黃祉謙一度激動大叫，振奮士氣。隨後一直咬緊比數至9：9，卻被印度拿下關鍵的一分，最後只能以9：11、局數1：2失落決賽席位取得銅牌。

杭州亞運壁球混雙李嘉兒/黃祉謙。（袁志浩攝）

港隊金牌則未有著落，但今日有女單4強「內訌」，亞洲錦標賽決賽「翻版」由陳善鈺對上何子樂。意味香港壁球女單除了會再收穫一面銅牌外，更能坐銀衝金。

首局陳善鈺佔上風，領先9：3，雖然被何子樂追回一球，仍以11：3先拿下一局。次局，雙方比數互咬，3：3平手後，陳善鈺再領先9：3，連取2局。

何子樂第三局先取2分優勢，雖然被陳善鈺再反超5：8， 何子樂再從後趕上追至8：9，但最後以8：11落敗，取得女單銅牌。陳善鈺直落三局，力克何子樂，殺入金牌戰將會對上馬來西亞球手西瓦桑加里。

壓軸上場的男子單打4強，港隊有梁子軒對上印度球手，可惜只能以2：11、1：11和6：11， 局數0：3落敗，仍取得一面銅牌。