杭州亞運直擊｜李晉熙吳芷柔混雙16強止步　與拍檔一起學習的一課

香港羽毛球混雙組合李晉熙/吳芷柔今早（4日）出戰16強賽事，以局數1：2不敵中華台北組合葉宏蔚/李佳馨。李晉熙無緣突破去屆8強成績，他坦言比五年前有所成長，「成熟了，在壓力下好過以前，但仍是不夠，可以更好」。

01體育記者葉詩敏、趙子晉 杭州直擊



2018雅加達亞運，李晉熙/周凱華於混雙八強止步，同年完成澳門羽毛球公開賽後，宣布拆夥。今年29歲的李晉熙今屆改為夥拍年小4歲的吳芷柔出戰亞運，二人日前直落兩局擊敗日本組合後，今日與中華台北爭8強席位。

李吳配在首局落後，李晉熙指處壓力有改善。（趙子晉攝）

賽前雙方對陣3次，港隊錄2勝稍佔優，首局卻先以12：21落後。次局港隊重拾節奏，開局先以4：2領先，對手雖網前得手力追至5：5並反超前，二人沉着應戰，李晉熙扣殺後追近至10：11。技術暫停後，落後的港傾力反撲，合力打出一波5：1，終以21：18追回一局。

關鍵第三局，港隊初段防守失誤讓對手有機可乘，落後5：9。處於下風的港將力抗對手強攻，在技術暫停後連攻5分，追平13：13，在場觀眾為港隊打氣，高呼香港隊加油。李晉熙施以扣殺，葉宏蔚回球落網，重拾氣勢。兩度戰平16：16、17：17後，港隊末段失誤，對手一口氣連取4分，港隊終以17：21再失一局，以局數1：2告負，無緣8強。

李晉熙相隔五年再戰亞運，自言較5年前成熟。（趙子晉攝）

去屆主項女雙的吳芷柔，今屆夥拍李晉熙出戰混雙賽事。（趙子晉攝）

兩人今仗入局較慢熱，首局以大比數落後，李晉熙坦言相隔5年重踏亞運賽場，比過往的自己更成熟。「今次學到知道在拍檔失誤時，怎樣慢慢帶返佢返嚟，幫她入局」。吳芷柔坦言在關鍵分時「精力散了跌得好快，需慢慢去調整」。

李晉熙與年長8歲的周凱華拆夥後，以師兄身分與吳芷柔組成混雙，過往有恍如姐姐般的拍檔忍耐自己的急躁，換拍檔後則要學習按捺情緒，在場上作主導角色。今戰在首局失利下，他直言：「畀着以前在第一局這樣的情況下，我已好急，現在會慢慢來，同自己講（分數）一定會返轉頭，心態正面了」。

16強止步，李晉熙笑言「唔諗（可惜）㗎喇，打好下一個比賽」，「我覺得表現不差的，有時要接受對手發揮得更好，這是學習的一課」。二人完成亞運後，將在明日返港為本月10日展開的世巡賽芬蘭站備戰。

李晉熙轉夥拍吳芷柔後，轉換成師兄角色帶領拍檔。（趙子晉攝）