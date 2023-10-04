杭州亞運直擊｜楊倩玉最後14公里獨鬥韓國車手　憑公路賽奪第七金

在今天女子個人公路賽前，香港單車隊尚未贏得金牌，結果由老將楊倩玉完成大業。

她與「小女車神」李思穎合力出戰個人公路賽，楊倩玉於最後14公里突圍進攻後，一直與韓國勁敵羅雅凜單打獨鬥。

終點前，更有主車群趕上，但經歷140公里山路挑戰的楊倩玉，還能發揮強勁衝刺力，力壓所有車手封后，自2011年加盟港隊後，終於贏得一面可貴的亞運金牌。

這是香港今屆第七面金牌，也是香港歷來首次於亞運贏得女子個人公路賽，開創香港歷史。



香港單車隊進入「後李慧詩」年代，在杭州亞運女子個人公路賽開賽前，雖然未有金牌到手，但眾將合力取得2銀3銅，其中「小女車神」李思穎已獲三面獎牌，劉允祐昨日於男子個人公路計時賽摘下銅牌，同樣開創歷史。

杭州亞運女子個人公路賽：楊倩玉、李思穎。（港協暨奧委會）

李思穎與楊倩玉贏得麥迪遜賽銀牌後，今天在個人公路賽再次合作。賽道全長140公里，全為延綿不斷的山路，其中有兩座大山，分別海拔200米及218米，而且急上急落。

戰至最後14公里，已經完成兩座大山的挑戰，離開攝雲隧道落山，楊倩玉開始突圍進攻，韓國車手羅雅凛緊追，李思穎則留守主車群。連同上斜衝終點，這段賽道尚有11次上斜，爬山能力超卓的楊倩玉勢將繼續進攻。

最後10公里，主車群開始加速，企圖趕上楊倩玉及羅雅凛，避免落後太多，力保獎牌希望。比賽尚餘4.5公里，形勢未有大變化，楊倩玉繼續與羅雅凜領放；最後1公里，楊倩玉與羅雅凜互相進攻，主車群在終點前約100米亦追上來，楊倩玉最後頂住羅雅凜，驚險贏得金牌。

上屆雅加達亞運女子個人公路賽，楊倩玉誤會了終點位置，過早衝線最終憾得「梗頸四」，今屆封后可說是吐氣揚眉，連同場地賽的麥迪遜賽銀牌及團體追逐賽銅牌，楊倩玉今屆集齊金銀銅各一，也是她自2011年加盟香港隊，默默耕耘十二載的最佳回報。

至於留守主車群的李思穎，最後取得第8名。根據大會時間，楊倩玉與李思穎的完成時間均為3小時36分07秒。

關於老將楊倩玉與小將李思穎的故事：

杭州亞運直擊｜李思穎與楊倩玉牽手的力量 120圈是分擔不是漫長