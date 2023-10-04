杭州亞運直擊｜楊倩玉只想為李思穎開路　最終奪金填補五年前遺憾

手牽手的力量，從場地麥迪遜賽到女子個人公路賽，老將楊倩玉與「小女車神」李思穎，總是這麼動人的一雙拍檔。

「這一次，我想為隊友製造機會，思思她很棒。」

楊倩玉憑女子個人公路賽贏得香港第七金，也是香港歷來首次贏得這個項目的亞運金牌，她與李思穎來個深情擁抱後，一邊哭，一邊接受傳媒訪問。

這場比賽，楊倩玉在最後14公里突圍進攻，就是與韓國勁敵羅雅凜單打獨鬥足足14公里，最終結果不是她為李思穎製造機會，而是自己力壓所有車手衝線。從去屆誤會終點位置只得「梗頸四」，到今屆終於迎來人生首面亞運金牌，更在單屆贏足金銀銅各一，就如她自己所說：「我感覺我的體育生涯圓滿了。」



杭州亞運單車女子個人公路賽：楊倩玉。（港協暨奧委會）

女子個人公路賽，賽道全長140公里，全是延綿不斷的山路，其中要爬過兩座大山。

克服兩座大山後，穿過攝雲隧道，比賽進入最後14公里。爬坡能力優秀的楊倩玉開始突圍進攻，韓國的羅雅凜緊追，形成領先小組，李思穎留守後面主車群。

「這一次，我想為隊友製造更好的機會。我擅長小組衝刺，李思穎強項是衝刺絕對速度，在大組會有優勢，今天沒有想到我會成功。」楊倩玉還未「回氣」，卻已哭成淚人，還不忘說：「思思她很棒。」

關於老將楊倩玉與小將李思穎的故事：

杭州亞運直擊｜李思穎與楊倩玉牽手的力量 120圈是分擔不是漫長

杭州亞運單車女子個人公路賽：楊倩玉。（港協暨奧委會）

杭州亞運單車女子個人公路賽：楊倩玉。（港協暨奧委會）

今日一戰，楊倩玉沒先想自己，反而希望替李思穎創造機會。她深知韓國一定發動小組進攻，所以率先突圍，希望牽制對手，然後李思穎最後發揮衝刺速度「衝贏」韓國，但沒想到最終壓過所有車手第一名衝線的卻是自己。取得第8名的李思穎賽後立即擁着楊倩玉，彼此經歷3小時36分07秒的瘋狂消耗，汗水終歸化為愛和鼓勵。

杭州亞運單車女子個人公路賽：楊倩玉。（港協暨奧委會）

今天這面金牌，大概填補了楊倩玉上屆雅加達亞運的遺憾。上屆賽事，她沒看到最後1公里的指示牌，誤會終點位置而過早衝刺，她兩度抽筋之下，沒有足夠體力衝入三甲，只能眼白白看着羅雅凜奪冠。

「如果說第一天團體追逐賽我們是放手一搏，第二天麥迪遜賽是有備而來，今天我感覺我人生圓滿了。」一直專注場地賽事，沒有專門備戰公路賽，最終卻在一屆亞運集齊金、銀、銅牌，更填補了五年前遺憾，她的眼淚告訴我們，這個於2011年加盟港隊、卻一直在星光背後默默耕耘的車手，值得香港人記住。