杭州亞運直擊｜陳善鈺與大馬勁敵激戰五局　刁時落敗女單摘銀

陳善鈺在杭州亞運壁球女團決賽憾負馬來西亞後，流下悔恨的眼淚。她在女單殺入決賽，再次遇上老對手、大馬的施維辛加莉（SIVASANGARI Subramaniam），力爭金牌。

今仗她激戰五局，決勝局「刁時」連失兩分落敗，輸局數2：3，繼女團之後再於女單飲恨，在杭州亞運奪兩銀而回。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



陳善鈺在四強與隊友何子樂內訌，意味港隊鎖定決賽一席，這是香港自2010廣州亞運的歐詠芝以來，再有球手殺入女單決賽。當屆歐詠芝奪得一面銀牌，金牌則數到2002釜山亞運，趙詠賢擊退大馬勁敵妮高封后。

杭州亞運直擊︱壁球女團飲恨淚灑賽場 三位女生的不甘與自責

陳善鈺。（資料圖片；袁志浩攝）

今屆決賽，陳善鈺面對馬來西亞的施維辛加莉，她曾於今屆亞洲錦標賽決賽以3：2擊敗對手封后。今日一戰，陳善鈺首先牽制了對方的正手，以11：8先取第一局。第二局陳善鈺領先9：7，但被追至9：9平手；她先取局點領先10：9，但關鍵一球被判阻擋施維辛加莉去路，打至「刁時」10：10。陳善鈺沉着應戰，連番追平或取得局點，但施維辛加莉關鍵時候連取3分，以15：13贏得第二局，雙方打成1：1。

第三局雙方打得緊湊，比分互有上落，陳善鈺戰至中局連取3分，反超前8：6。施維辛加莉被判「持球」，陳善鈺領先至9：7；雖然一度被追平9：9，但陳善鈺打了一記妙絕的側牆球，施維辛加莉失位，她再次取得局點。不過施維辛加莉取得關鍵分數，雙方再次「刁時」，最終陳善鈺再取兩分，以12：10贏得關鍵的第三局，領先局數2：1。

杭州亞運壁球女單決賽，陳善鈺惡鬥馬來西亞的施維辛加莉。（趙子晉攝）

壁球女單以5場3勝制，陳善鈺只要贏得第四局，金牌便會到手。雙方甫開局同樣緊湊，孤注一擲的施維辛加莉領先4：3，不過她擊球出界後，陳善鈺追平4：4。陳善鈺在中局失誤，被施維辛加莉打出一波4：1攻勢，落後5：8。此時陳善鈺再打一記落點刁鑽的前場波，追至7：9，可惜關鍵時刻打出界，這局連9：11，雙方打成局數2：2。

決勝局，陳善鈺開局後取得關鍵兩分，領先6：4進入中局。雙方體能開始下降，施維辛加莉接連失誤，陳善鈺領先8：4，爭金形勢大好。不過此時輪到陳善鈺大意，被判阻人加上打側牆波出界，施維辛加莉追平9：9。陳善鈺將對手壓在反手位，但施維辛加莉卻率先取得賽點，領先10：9，陳善鈺緊咬追至10：10，戰況極為緊湊。施維辛加莉再取賽點領先11：10，此時陳善鈺打出界，結果施維辛加莉連取2分，此局勝12：10，局數贏3：2，陳善鈺繼女團之後，再次飲恨摘銀。

香港壁球隊歷屆亞運獎牌（3金6銀8銅）

2018雅加達亞運

歐鎮銘 男單金牌

李浩賢 男單銀牌

歐詠芝、陳浩鈴、何子樂、李嘉兒 女團金牌

歐鎮銘、李浩賢、梁子軒、葉梓豐 男團銀牌



2014仁川亞運

歐詠芝 女單銅牌

李浩賢 男單銅牌

歐鎮銘、葉梓豐、李浩賢、鄧卓仁 男團銅牌

歐詠芝、陳浩鈴、廖梓苓、湯芷穎 女團銅牌



2010廣州亞運

歐詠芝 女單銀牌

陳浩鈴 女單銅牌

歐詠芝、陳浩鈴、趙詠賢、廖梓苓 女團銀牌

歐鎮銘、鄺于淳、劉少維、李浩賢 男團銅牌



2006多哈亞運

趙詠賢 女單銀牌

麥珮軒 女單銅牌



2002釜山亞運

趙詠賢 女單金牌



1998曼谷亞運

趙詠賢 女單銀牌

簡化謙 男單銅牌

