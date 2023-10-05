杭州亞運直擊｜劉慕裳無緣金牌難掩失望　月內緊接衝擊世界冠軍

不足3個月前，劉慕裳終於再擊敗日本宿敵清水希容，首奪亞洲冠軍。今天，她在亞運分組賽與清水再次對上，卻以小組次名落入銅牌戰。「這面銅牌是我應該要拎到，是我的責任」，她帶點失望說。

她是為金牌而來的，但她由備戰開始已盡了全力，「套拳好多細節都做到，對自己有交代」。

對劉慕裳來說，更重要是在台上把每個動作做得完美。

01體育記者 葉詩敏 杭州直擊



去屆雅加達亞運，她在四強正是不敵當時世界排名第二的清水希容，無緣決賽。落入銅牌戰的她最終擊敗韓國的Ada Wong，摘下銅牌。五年過去，劉慕裳已升上世界第二，力壓目前第三的清水希容。這一次，她一心要把去屆的結果倒轉。

杭州亞運：空手道個人形，港隊劉慕裳奪銅牌。（葉詩敏攝）

「昨日抽籤才知道沒有種子排名，連奧運、亞錦賽都有。日本選手（清水）贏了四強都哭了出來，可見大家都有壓力。」劉慕裳說。今屆有別於上屆，過去是以點數和淘汰制，但現由選手藉分組賽爭入8強，再以一對一淘汰賽爭獎牌；她坦言欠種子排名分組下，無奈與清水同組，「條籤『炒埋一碟』，你看另一個銅牌選手都是我的小組出線，所以都難打的」。失望是因為與清容同組而未能打入金牌戰對決，「就算無金都有銀，可能是失望在這個位吧」。

杭州亞運：劉慕裳奪得女子個人形銅牌。（林靄怡攝）

過去3年以美國邁亞密為訓練基地潛心修行，從2020年初起連奪16面國際賽獎牌，包括過去一年7奪銀牌，最終在今夏的亞洲錦標賽擊敗清水希容摘下金牌，今次她準備充足再戰亞運，「一個月前的那套八步連，與今朝打的有好多改變，好多細節都做到，對自己有交代，已經盡力」。

杭州亞運：劉慕裳奪得女子個人形銅牌。（林靄怡攝）

大概「盡力」也不足以形容，她的盡力是同一動作練到皮膚擦損（與道袍磨擦太多）、八步連光是練3個插掌動作也練5小時；甚至得知前「世一」珊齊絲（Sandra Sánchez）在邁亞密，主動問對方可否上私人課堂。「雖然上完堂距離亞運只得9日，但都盡自己能力應用，Sandra的教練說8組練習每組100下，她對教練說我只得返9日，但我仍堅持做100下，因為我想追進度，追得幾多得幾多。」除了向珊齊絲學習，她還跟日本師傅以Zoom視像形式上課。付出的努力和信心，盡現在利落有力的動作和凌厲的眼神。

杭州亞運：劉慕裳奪得女子個人形銅牌。（林靄怡攝）

「這面銅牌是我應該要拎到，是我的責任」，她語帶失望。可是，她盡力了，對得起自己。她將出戰10月尾的世界錦標賽，「希望可以至少入到決賽，日本會派出大野光，個人覺得同她的差距較遠，她是我欣賞的選手，希望衝到世界冠軍，盡自己能力」。繼續強化自己，她的下個目標是世界冠軍。