傑青｜大師兄林衍聰當選　劍擊運動員連續3年入圍　勉勵港人堅持

香港十大傑出青年選舉今日（11日）揭盅，佩劍「大師兄」林衍聰榜上有名，是自江旻憓和張家朗後，連續3年有劍擊運動員當選。

林衍聰致辭時回顧19年的劍擊生涯，勉勵香港人無論遇上任何起跌，都要緊記「堅持」兩個字。



獲選今屆傑青的包括香港硬地滾球運動員何宛淇、極地探險及科研專家張偉賢、中大醫學院助理院長高浩、伊利沙伯醫院放射診斷部顧問醫生馬承志、慈善組織創辦人兼2009年港姐冠軍劉倩婷，及香港前劍擊代表兼現港隊劍擊隊領隊林衍聰。

林衍聰回顧19年的劍擊生涯，曾獲世界盃分站獎牌，亦參與2012倫敦奧運，更於2014仁川及2018雅加達亞運站上頒獎台，為香港男子佩劍寫下不少第一次，但他的劍擊生涯也非一帆風順。「19年的運動員生涯總有困難的日子，其中一樣是長期的傷患，一直影響訓練，2006年多哈亞運在團體賽一劍飲恨，亦是另一個艱難的時刻。」

佩劍大師兄林衍聰當選新一屆傑青。（資料圖片；張浩維攝）

林衍聰一直是男子佩劍隊的代表人物，他也曾在放棄邊緣徘徊，最終靠「堅持」兩個字捱過來。「多哈亞運後，香港男子佩劍只剩下我一個人，我曾經想過放棄，離開港隊，但若果連我也走掉，香港的佩劍隊就散了，即使我知道前路難走，若我不走下去的話，這條路就會消失，所以就算只得我一人，也要堅持下去。『堅持』兩個字，知易行難，但我相信總會得到回報，如今看到師弟相繼冒起，我確信當年的堅持是正確的。」

林衍聰在2010年的泰國芭堤雅站世界盃勇奪銅牌。（受訪者提供）

林衍聰劍擊生涯主要戰績（按圖放大）

縱然林衍聰退役已經3年，但他依然貢獻劍擊界，早前杭州亞運，他便擔任劍擊隊領隊。換個身份回饋體壇，他希望以自身經驗繼續培養年輕劍手，甚至孕育另一面奥運獎牌。

香港運動員過去於傑青選舉屢獲殊榮，上屆便有劍擊張家朗及「乒乓三寶」李皓晴、杜凱琹、蘇慧音當選；今屆亦有何宛淇及林衍聰二人。林衍聰也是繼何嘉麗、余翠怡、馮英騏、江旻憓及張家朗後，第6名成為傑青的劍擊運動員。