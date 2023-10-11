學界D1游泳｜男拔隊長壓力下改寫學界新績　成首日兩項新紀錄之一

「學界蛙王」麥世霆今年升讀香港中文大學，告別中學學界，雖然「星味」減弱，但男子蛙泳依然表現出眾。

港九區D1學界游泳比賽，全日出現兩個紀錄均為男子蛙泳，分別是拔萃男書院隊長張智傑（Nicholas）和聖若瑟書院的徐奕祺。



早上，拔萃男書院隊長張智傑於男子A Grade 100米蛙泳游出1分03秒打破麥世霆於2022年七月造出的紀錄，成為今屆首位新紀錄，也是他學界生涯首個紀錄。

張智傑刷新今屆首位游泳學界紀錄。（張倩儀攝）

上水後，Nicholas心情矛盾，既為紀錄而開心，同時卻又在意未達個人最佳時間：「背負住一些東西，是有啲壓力」所謂「東西」無疑是今年的角色—隊長。中四轉校男拔的他，自言壓力稍微打亂了節奏，「還有7-8日練！」表示決賽日要做好一點。

Nicholas除了男拔校隊，並沒有隨泳會訓練，從小就一直在父親麾下。之所以會游泳也是因為有一個熱愛游泳的爸爸，「他不是游泳教練，因為他只教我一個。」

張智傑為今年男拔隊長之一。（張倩儀攝）

曾Nicholas也跟過校隊教練練水，感覺卻不對，雖然現時依然隨校隊練習，但針對性練習還是爸爸主導：「還是爸爸教適合我多一點，一對一內容可以更貼近我。」他舉例，平日太多是爸爸編訂訓練內容，如一天有氧、一天無氧，要是自己有不同方向或練法，就會向爸爸提出：「由細到大跟爸爸，他會知道我最需要什麼。」

樂趣和成功感，是Nicholas游泳的原因，紀錄、成績只是結果：「代表香港？想，但我會一步一步走，因為我覺得時間夠快，自然就有機會。」

徐奕禎於下午打破第二個紀錄。（張倩儀攝）

同日，第二個紀錄同為蛙泳，由聖若瑟書院徐奕祺（Casper）以28.76秒刷新男子B Grade50米蛙泳紀錄。Casper笑言師兄麥世霆畢業，作為蛙泳泳手也沒有比較開心，因為缺少進步的推動力，不過他有特別的進步方法：「我以他為假想敵，想像他在隔離線，陪我游。」並希望決賽更做出更好時間，不知道師兄之力到時候幫不幫得上忙？

港九區學界D1游泳決賽日將於10月20日再假九龍公園游泳池舉行。