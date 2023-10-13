杭州亞殘運｜硬地滾球梁育榮望彌補遺憾　草地滾球下屆被剔除

亞洲殘疾人運動會（亞殘運）10月22日至28日舉行，香港將派出176人組成的代表團出發杭州，98名運動員將出戰11個項目。硬地滾球好手梁育榮上屆無緣獎牌，第四次角逐亞殘運的他重新出發，贏得獎牌固然高興，但更期望香港人看到他苦練的成果。



港隊參戰11個項目包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、賽艇、射擊、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及輪椅網球。硬地滾球的梁育榮今屆第四次出戰，他曾在2014仁川亞殘運勇奪BC4級單人及雙人賽兩金，上屆卻失準未能登上頒獎台，他說：「可能（對成績）沒有看得這麼重，只當一個比賽去面對。」經過疫情停擺，兩年前在東京殘奧再踏久違的賽場，梁育榮憶起當時，原來連看待賽事的角度也不一樣：「（與上屆）相隔五年，我想我學會了享受。當時為了殘奧，投放了很多時間準備，才發現享受比賽原來是這麼開心，只想讓人看到我下了苦功的成果。」梁育榮於東京殘奧取得一面銅牌。

梁育榮將會第四次出戰亞殘運。（盧翊銘攝）

談到今屆亞殘運，梁育榮同樣出戰BC4單人及雙人賽，他定下目標：「希望兩項都有獎牌，當時（上屆）自己適應不到（雅加達）天氣，太熱了，場館沒有冷氣，未試過在這樣的情況下作賽，希望今次發揮應有水準。」

今屆亞殘運將由香港電台直播，梁育榮也感受到更多力量：「（有直播）是很大的動力，因為可以讓香港人看到傷殘人士的運動是怎樣玩，有大家支持，我們會更落力打好每一球。」

梁育榮力爭獎牌，也學會享受比賽。（盧翊銘攝）

除了硬地滾球，港隊亦會派員出戰草地滾球，但由於下屆名古屋亞殘運將取消這個項目，意味着杭州亞殘運是短期內最後一戰。上屆於B3男子個人和雙人賽中擸走1金1銀的視障球手郭永透露，草滾有機會由精英項目轉為個別精英項目，雖然資源變少，但無礙運動員訓練：「雖然中國隊佔主場之利，相信會是最難的一屆，但我們在過去參加很多賽事，做足準備，輕鬆上陣。」

首戰亞殘運的草滾運動員陳月呂直言：「有沒有下一屆亞殘運對我沒太大影響，本身好熱愛這個項目，沒有沒比賽我都會好努力地練。」