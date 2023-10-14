游泳世界盃雅典站｜何詩蓓強勢再戰100及200自　張心悅今站出賽

政府今天（14日）舉行儀式為杭州亞運獎牌運動員祝捷，掃走2金1銀3銅的何詩蓓則馬不停蹄出戰連續3站世界盃，意味着她將在一個月內連游4個大賽。

來到世界盃第2周的雅典站，何詩蓓棄戰400米自由泳，力爭連贏兩站100自及200自。背泳小將張心悅亦亮相今站賽事，她先以29.54秒完成50米背泳初賽。



自杭州亞運開始，何詩蓓勢不可擋，她以大熱姿態贏得亞運100自及200自後，便立即飛往歐洲出戰世界盃分站。

連同杭州亞運，今周世界盃雅典站是何詩蓓3周內第3個大賽。（資料圖片；楊宇翹攝）

上周柏林站，她先奪400自銅牌，100自及200自強勢封后，其中100自繼亞運後再次打破亞洲紀錄，時間為52.02秒。這是史上第3快的女子100自紀錄，瑞典絲祖唐於2017年創出51.71秒世績，澳洲艾瑪麥姬昂（Emma McKeon）則於2021年游出51.96秒。

來到今周雅典站，何詩蓓未有出戰400自，今天下午她角逐200自初賽，排於第7組第4線；決賽今晚香港時間深夜舉行。100自則於明天上演。

何詩蓓這個衝線後的笑臉，香港人十分熟悉。（資料圖片；楊宇翹攝）

除了何詩蓓，背泳小將張心悅也參加今站世界盃，她昨日以29.54秒完成50米背泳初賽，總成績排第18，無緣晉級。今天她將出戰100背初賽。

小將張心悅參加世界盃雅典站，今日（14日）出戰女子100米背泳。（資料圖片；楊宇翹攝）

香港游泳隊巴黎奧運A標資格

何詩蓓 女子400米自由泳（造出時間：4分05.84秒）

何詩蓓 女子200米自由泳（造出時間：1分55.53秒）

何詩蓓 女子100米自由泳（造出時間：53.10秒）

何詩蓓 女子50米自由泳（造出時間：24.56秒）

張心悅 女子200米背泳（造出時間：2分10.35秒）

何甄陶 男子50米自由泳（造出時間：21.86秒）

