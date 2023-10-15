保齡球｜胡兆康無緣亞運後再登世界之巔：等了又等　三年又三年

38歲保齡球港將胡兆康日前在科威特舉行的世界保齡球錦標賽，聯同黃鈞源及謝晉軒於男子三人賽封王，個人睽違6年再奪世界冠軍。他在賽後於社交平台撰文，感觸寫道「等了又等，三年又三年」，並感謝兩名隊友的努力，合力為香港帶來保齡球史上第二面世界錦標賽金牌。



胡兆康在周六（14日）出戰科威特世界保齡球錦標賽，與黃鈞源及謝晉軒男子三人賽過關斬將，最終在決賽以局數2：1擊退丹麥封王，奪得港隊史上第二面世錦賽金牌，亦是胡兆康自2017年美國拉斯維加斯世錦賽後再度封王。

胡兆康（中）夥拍黃鈞源及謝晉軒，相隔6年再奪三人賽世界冠軍。（由香港保齡球總會提供）

胡兆康在2017年夥拍麥卓賢和曾德軒歷史性贏得男子三人賽金牌，相隔6年，三人今屆分途出擊，胡兆康改拍黃鈞源及謝晉軒出戰三人賽，麥卓賢則與曾德軒和麥紹岐在首圈止步。胡兆康近年鮮再踏上國際大賽頒獎台，加上保齡球項目被剔出亞運，在上屆奪得團體銀牌的他未能在杭州亞運競逐獎牌。

相隔6年再嚐世錦賽金牌滋味，他賽後於於社交平台撰文寫道：「等了又等，三年又三年，能夠在這項運動的最大舞台世界保齡球錦標賽，奪得香港保齡球史上第二面世界錦標賽金牌。當然要多謝我兩位隊友黃鈞源、謝晉軒的臨場發揮及團隊精神，才能在這麼強勁的競爭對手上奪得好成績，希望幸運之神繼續眷戀（顧），令我們可以繼續為香港爭光。」他亦感謝香港特區政府對保齡球運動的支持，香港體育學院的教練團隊和香港保齡球總會的悉心統籌，讓港隊能全力爭取佳績。