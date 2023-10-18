澳職方程式｜澳職開鑼戰例牌開大　阿聯水手勢演入球騷

上屆澳職總冠軍中岸水手，在今屆開鑼戰作客阿德萊德聯，兩軍都有絕對主力離隊，今場勝負難料；但水手近4次首周賽事有3次都上演入球騷，可能今屆也會延續這個開季傳統。（球賽編號：FB7120，10月20日下午4時45分開賽）



澳職的賽制分常規賽與季後賽，去屆常規賽冠軍是墨爾本城，他們以55分高踞榜首，比次席的中岸水手多達11分，因此墨城頓成季後賽奪冠大熱；然而，水手在季後賽階段卻愈戰愈勇，先在4強兩回合以4：1淘汰阿德萊德聯，再於總決賽以6：1大破墨城，事隔十年後再度贏得總冠軍。

中岸水手有首席射手甘明斯離隊，新加盟的古奧肩負攻擊重任。（Getty Images）

不過，中岸水手要衛冕卻有隱憂，其首席射手積遜甘明斯（Jason Cummings）轉投印度超級聯賽落班，這名澳洲國腳上季攻入了16球，在射手榜排第2。水手為此填補了蘇丹裔前鋒古奧（Alou Kuol），這名澳洲U23國腳上季效力德甲史特加，但只獲1次上陣機會，暫未知他能否助球隊保持攻擊力。

主場的阿德萊德聯同樣有大將離隊，說是去季澳職最佳球員奇治葛雲（Craig Goodwin），這名31歲老將去季射入了15球，今季卻重返沙特超聯效力艾華達（Al-Wehda）。

阿德萊德聯同樣有大將奇治葛雲他投，他們簽來了曼聯青訓出身的杜利基夫頂替。（Getty Images）

阿德萊德聯沒有補充大牌球星，只簽入了曼聯青訓出身杜利基夫（Ryan Tunnicliffe），這名30歲中場長時間在英冠英甲等級別比賽，去季便效力樸茨茅夫。

中岸水手去季於季後賽4強淘汰了阿德萊德聯躋身決賽。（Getty Images）

兩軍近年對賽，中岸水手佔優，已連續4場取勝，當中有3場總入球超過2球；而他們開季「傳統上」都有大手交易，近4季有3場總入球都超過2球。雙方今季各有主將離隊，加上季初狀態成疑，所以今場博「入球大」更穩陣。