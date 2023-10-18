Netflix破天荒辦體育直播賽事　F1車手高球巨星合演Netflix Cup

Netflix在周二（17日）宣布，即將舉辦該串流平台首項直播體育賽事——由F1車手和PGA高爾夫球手一同參加的高爾夫球賽The Netflix Cup。



Netflix近年推出不少非常成功的體育紀錄片，當中最受歡迎的必數《F1：極速求生（Drive to Survive）》，另外也推出以PGA（職業高爾夫球協會）球手為拍攝對象的高爾夫球紀錄片《Full Swing》。

出戰Netflix Cup的F1車手都是受年輕一代歡迎的人氣車手，包括諾里斯（左）和辛斯（右）。

Netflix宣布，會在11月14日香港時間早上6時，在美國拉斯維加斯的Wynn高爾夫球會，舉辦Netflix的第一個體育直播賽事，參賽者是來自《極速求生》的F1車手和《Full Swing》的PGA球星，F1車手包括威廉士車隊艾邦（Alex Albon）、Apline車隊加斯利（Pierre Gasly）、麥拿侖車隊諾里斯（Lando Norris）和法拉利車隊辛斯（Carlos Sainz）。PGA球手方面，則有Rickie Fowler、Max Homa、Collin Morikawa和Justin Thomas。

Netflix Cup的宣傳海報，融合F1和高球元素。（Netflix）

8位車手和球手將會組成4支二人小隊，打8個洞的賽事，完成8個洞後首兩名的隊伍就會打入決賽洞，爭取首屆Netflix Cup榮譽。Netflix特別註明：「賽事是由PGA和F1賽會監管的。」值得一提的是，F1的第一次拉斯維加斯站將在當地時間11月16至18日舉行（香港時間17至19日），Netflix Cup無疑是這備受重視的一站的造勢活動之一。