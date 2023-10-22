英超｜曼城止跌勢主場挫白禮頓　紐卡素大勝東拿利後備登場

沒有洛迪卡斯簡迪的曼城，意外地吞下3連敗，今仗停賽期滿復任正選，在艾華利斯及夏蘭特各建一功下，「藍月亮」以2：1力克白禮頓，全取3分。



曼城中場洛迪卡斯簡迪早前被罰停賽3場，「藍月亮」意外地錄得3連敗，這名西班牙國腳今仗停賽期滿，復任正選鬥白禮頓。

今夏新加盟的比利時翼鋒謝利美杜古（Jeremy Doku），今仗在左路繼續搶鏡，早段曾切入起腳高出，其後杜古左路再發難，二次加速推過白禮頓守衛再地波傳中，艾華利斯接應撞射，稍稍「撻Q」但效果更佳，剛好收死門將史迪利（Jason Steele），開賽7分鐘先開紀錄。

白禮頓後場一次誤傳，艾寧夏蘭特把握機會，推順再勁射破網，打破兩場的入球荒，曼城19分鐘領先至2：0。白禮頓下半場一次護空門，大難不死再立即反擊，三笘薰左路突破，基爾獲加招架不住，落底再地波傳中，曼城球員解圍不遠，後備入替的安素法迪起腳建功，73分鐘追成較接近紀錄，曼城補時階段有艾簡治兩黃一紅被逐，幸好對賽果沒有影響，曼城以2：1力克白禮頓，全取3分。

同時間開賽的紐卡素對水晶宮，捲入非法賭波醜聞的東拿利，今仗先列後備，下半場更有入替。紐卡素開賽早段由積及梅菲開紀錄，上半場末段由安東尼哥頓及朗史達夫各建一功，半場領先3球，加上哥林威爾遜下半場錦上添花，以4：0大勝水晶宮。

捲入賭波醜聞的東拿利今仗先列後備。（Getty Images）