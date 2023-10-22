英超速報｜車路士門將山齊士失誤送禮 領先兩球仍遭阿仙奴逼和

門將的傳球能力是今季英超的火熱話題，車路士門將羅拔山齊士一次傳球失誤，卻成為球賽形勢逆轉的轉捩點，也令「藍戰士」在形勢大好下，主場被阿仙奴2：2逼和。



由於布查受傷，車路士今仗以高爾彭馬（Cole Palmer）任「假9號」，配合梅迪歷與史達寧一左一右攻堅，彭馬之前多任左翼，但今場移入中路墮後協助組織，效果十分好；加上安素費南迪斯及干拿加歷查積極壓逼，經常令阿仙奴後場傳球失誤，「藍戰士」上半場雖然控球率較少，但攻勢卻銳利得多。

梅迪歷頭槌攻門，卻頂中沙列巴的手，也令車路士獲得了一記12碼。（Getty Images）

車路士第一個正式攻門便製造入球機會，當時史達寧右路傳中，接應的梅迪歷以頭槌攻門，皮球卻撞中威廉沙列巴（William Saliba）的手，經VAR審核後，球證判罰12碼，彭馬操刀一射中鵠，助主隊領先1：0。

彭馬主射12碼前，似乎史達寧想搶來主射。（Getty Images）

事實上，阿仙奴面對車路士的壓逼，基本上一籌莫展，上半場完全沒有射中目標的埋門；雪上加霜的是，易邊後3分鐘就再失一球，當時梅迪歷接應加歷查傳送後，左路似傳似射，皮球卻笠死了門將大衛拉耶入網。

雖譯羅拔山齊士傳球失誤，也令車路士形勢逆轉。（Getty Images）

賽事陷入膠着，阿仙奴的進攻不起效果，但是戰至77分鐘，車路士門將羅拔山齊士傳球失誤，迪格蘭賴斯把握良機，禁區外撞射入網。

追回一球後，阿仙奴士氣大增，主帥阿迪達乘勢派遣了夏維斯及李安度杜沙特（Leandro Trossard）等後備上陣，此調動即有收獲，當時布卡約沙卡特右路傳中，遠柱盲眼住突入快射入網，助球隊追成2：2平手。

迪格蘭賴斯今仗助攻助守，是阿仙奴表現最出色的的一員。（Getty Images）

阿仙奴神奇追平後，比賽9場仍告不敗，並以21分追平榜首的曼城，只是得失球差不及對手而暫居次席；車路士雖然踢了半場好波，卻未竟全功，現時以9戰12分排第9。