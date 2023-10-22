單車節意外｜參賽者目擊隊友撞上雪糕筒釀意外：設計有少少問題

周日（22日）的香港單車節「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站） - 男子公路組」發生大規模炒車意外，現場約15人受傷，賽事一度出示紅旗暫停後重開，多賽一圈便結束。

有目擊意外的參賽者指其車隊有人傷勢較重，又認為賽事暫停後重開只賽一圈，「冇乜意思」。



賽事其中一名參賽者陳先生來自Team Ossa Janiton，他表示意外發生時，他與另外兩名隊友成一直線地前進，「本身我哋三個一直線踩緊，左邊有人揳咗埋嚟，本身我哋靠右行，落斜、落直路時，我隊友被推咗出去，撞到（賽道旁的）雪糕筒，（他）向左邊一連掃晒成堆（車手）落地。」他自己則成功避開意外。

參賽者陳先生指隊友被推走後撞上雪糕筒，掃低其他車手。（張倩儀攝）

陳先生續指，該隊友「剷左落右邊雪糕筒」，「但以我所知雪糕筒設計都有少少問題，我哋車轆上咗去就好易失控，佢有少少Curve（弧度），加埋咁高速，又多人，我哋冇位走，好彩就可以繼續去，唔好彩就好似啱啱咁炒晒。」

他指香港單車賽多是繞圈賽，「（賽道）中間都會有護牆，冇咁易炒到落去；但側邊仲有雪糕筒呢，有時我哋咁大班人好難睇到，有時畀人推下推下，推咗出去，有時好危險。」問他會否覺得設計有問題，他道：「又唔敢講有問題，可能好多地方咁設計，香港嚟講常見。」

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他續指，「（捲入意外的車手）喺我隔離都一堆嘭嘭嘭嘭咁炒晒落去；都驚險，我喺側邊見到都驚，（意外發生）係頭兩圈，冇記錯係第二圈。」他表示車隊中有4人受傷，「有兩個幾嚴重，上咗白車，我諗小則大面積擦傷，可能有骨折。」

他指炒車位置「冇得剎呀嗰啲位，一嘢撞埋去」，而且該路段是落斜直路，車速較快。賽會在意外後一度出示紅旗暫停賽事，最終僅補回一圈比賽，但陳先生的車隊則未獲邀參加，「我哋本身在後面Chasing Group（追逐車群），可能已甩開咗少少，就唔畀我哋再踩埋，淨係領先車群同走咗車（帶頭）嗰幾個可以參加。」

陳先生認為賽事「正常就要（取消），一個圈對我哋嚟講冇乜意思，不過每個人有唔同諗法」，又認為己隊應可再參賽，「我哋（車隊）本身仲係踩緊，未畀人超圈，未算甩咗。」