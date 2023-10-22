杭州亞運｜馬會頒3250獎金了獎牌健兒　單車楊倩玉去留未決

「想到還有幾場世界盃、亞洲錦標賽等，我就感覺自己有心無力了。」香港單車隊主將楊倩玉帶住杭州亞運1金1銀1銅出席馬會今天的「中國香港亞運獎牌運動員賽馬日」，再次談到去留問題，她坦言如果要去奧運的話，小隊友李思穎必是主因，但目前仍想休息為主，把時間留給家人。



馬會以香港運動員作為今天賽馬日的主題，並舉辦「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的支票頒贈儀式，向一眾獎牌健兒發放合共3250萬港元獎金，劍擊隊以1金1銀7銅擸走450萬成為大贏家，以何詩蓓為首的游泳隊亦取得425萬。

香港劍擊隊取得450萬港元獎金，成為大贏家。（夏家朗攝）

取得1金1銀1銅的女子個人公路賽冠軍楊倩玉今天帶住3面獎牌出席儀式，她個人獲得超過160萬，她說會用獎金請父母去旅行，現階段自己也想放鬆為主，退役似乎勢在必行：「想到往後幾場世界盃、亞洲錦標賽，我就感覺自己有心無力了。媽媽也想我參加一次奧運會，爸爸則支持我任何決定，我自己也想休息。」30歲的她坦言，要去奧運的話，李思穎必是主因，但目前不會想太多訓練和比賽計劃，明天留港一天便北上回家，最少放假一個月。身旁的李思穎聽到楊倩玉對單車生涯不甚留戀，她笑說：「每次她說自己有心無力，下場比賽就贏冠軍，所以她這樣說都是假的。」

楊倩玉（中）將放一個月假，去留未定。（夏家朗攝）

至於女子跳遠銅牌得主俞雅欣，現正向港隊申請前往英國冬訓，跟隨移民英國的教練陳慧賢（Animo）；備戰杭州亞運期間，Animo「遙距訓練」令俞雅欣在比賽一舉打破香港紀錄摘銅。