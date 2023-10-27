英超特攻｜曼市打吡紅魔迎藍月　夏蘭特「大」戰奧拿拿

近期重返勝軌的曼聯，今周將面對同城宿敵曼城，最意想不到的是，掌握勝負關鍵的人物可能是之前備受抨擊的中堅哈利馬古尼及門將奧拿拿。（球賽編號：FB7534，10月29日晚上11時30分開賽，NowTV 621台直播）



曼聯連續兩場主場不敵水晶宮及加拉塔沙雷，表現令人失望，但自力挫賓福特後，卻接連擊敗錫菲聯及於歐聯小勝哥本哈根；其中中堅馬古尼之前患得患失，但近3仗擔任正選卻表現出眾，助球隊3連勝，上場對哥本哈根時，更頂一奠定勝局的一球。馬古尼賽後獲主帥坦赫格大讚，認為他踢得很有侵略性。

馬古尼（左）與奧拿拿近期大翻身，助曼聯取得3連勝。（Getty Images）

另一個表現有反彈迹象的是門將奧拿拿，這名出擊型門將之前常常「蝦碌」，撲救能力也備受質疑，但他對哥本哈根時卻在補時階段撲出了一記12碼，助球隊驚險取勝；今仗面對攻力強橫的曼城，奧拿拿必須打醒十二分精神。

上屆冠軍曼城近期表現稍有回落，近6場只取得3勝3負的戰績，連聯賽榜首位置也讓予了熱刺。尤幸射手夏蘭特經過3場啞火後，連續兩場建功，周中歐聯對年青人時更梅開二度，今仗仍是曼城的取分之匙。

夏蘭特近兩場攻入3球，是曼城的取分之匙。（Getty Images）

曼聯在近5次的聯賽「曼市打吡」主場出戰的話，也取得2勝1和2負的成績。（Getty Images）

雖然曼城近年常在榜首前列，但曼聯在近5次的聯賽「曼市打吡」主場出戰的話，也取得2勝1和2負的成績，所以今場勝負難料；不過，曼聯近4場有3場入球多於2球，而曼城近5場亦有4場入球多於2球，因此今仗不如捧入球大好過。