美職早霸王｜季後圈首圈開打　費城聯迎戰新英倫革命「和」氣生財

球王美斯在季尾疲態畢露，始終無法帶領國際邁亞密趕上季後賽尾班車。當然美職的賽事依然要繼續，今季便主演季後賽首圈賽事，其中東岸的費城聯將主場出擊，迎戰實力相近的新英倫革命。



美職季後賽的賽制頗特別，必須先說明一下，東西岸各有9支球隊晉身季後賽，第8及第9名會先踢一場過的外卡賽事，今屆東岸由紐約紅牛對夏洛特FC，西岸則是肯薩斯體育會對聖荷西地震。勝方躋身首圈面對常規賽首名隊伍，亦即FC辛辛那提與聖路易城SC。

費城聯在季尾狀態差勁，最後8場只取得1勝6和1負。（美聯社）

首圈賽事東西岸各8隊角逐，按常規賽排名對壘，第1對第8，第2對第7，如此類推。有趣的是，首圈是3盤2勝制，種子排名較高的球隊在第一及第三場獲主場之利，之後的4強、東西岸決賽及總決賽，都是一場過，增添不少偶然性。

首圈首仗費城聯將面對新英倫革命，巧合地，費城聯在常規賽最後一仗正是作客以1：2不敵對手。因此今仗主場出擊定必矢志爭勝，不過，費城聯在季尾狀態差勁，最後8場只取得1勝6和1負，還好仍可以東岸第4名晉身季後賽。

如果單計主場戰績，費城聯本身十分不錯，17場主場只輸過一次，曾經取得主場6連勝，可是，近5場主場只取得1勝4和的戰績。

新英倫革命實力與費城聯相當，在常規賽與費城聯同得55分。（美聯社）

新英倫革命實力與費城聯相當，在常規賽與費城聯同得55分，只因得失球差而屈居東岸第5。不過他們在季尾的表現也不見得很好，最後4場只取得1勝3負，如果單計作客賽事更恐怖，近12場作客未嘗勝果，只取得5和7負的差劣戰績。

費城聯巧合地在常規賽最後一仗正是作客以1：2不敵新英倫革命。（美聯社）

對賽方面，兩軍也互有勝負，單計費城聯主場的話，近5場雙方是各勝兩場而打和一仗，綜合各種形勢，似乎今場打和的機會最高。