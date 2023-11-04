全青運｜田徑港將接連報捷　港隊單日添1銀2銅兩破U20港績

香港代表隊出戰於中國南寧舉行的「第一屆全國學生（青年）運動會」再報捷。跳遠代表林銘夫周五在男子跳遠先摘銅。田徑港隊今日（4日）再添1銀2銅，兩名跨欄小將同時打破U20香港紀錄。



於廣西壯族自治區南寧市舉行的學青運於11月5日揭幕，賽事為期10日，香港代表團共派出720位年齡介乎11至21歲的運動員，出戰34個項目。

田徑跳遠代表林銘夫。（HKAAA Facebook）

香港隊接連傳出喜訊，除了有游泳世青冠軍麥世霆連續兩日打破100及200蛙泳香港紀錄摘下兩銀外，田徑場上也接連兩天收獲獎牌。今年於D2學界田徑賽，跳出7.89米刷新U20港績的林銘夫，周五先於男子跳遠決賽跳出7.49米位列第三。

白凱文在女子100米跨欄決賽中跑出13.87秒摘銅。（受訪者提供）

港隊周六再傳來好消息，白凱文先在女子100米跨欄決賽中跑出13.87秒添銅，廖曉朗在男子110米跨欄以13.39秒摘下銀牌，兩人齊齊打破U20的香港紀錄。女子跳遠方面，賈慧妍跳出5.99米同樣摘銅，港隊一口氣拿下3面獎牌。

全青運由過往的全國學生運動會及全國青年運動會合併而成，據紀錄顯示，香港曾參加2015年首屆及2019年第二屆的青運會，並取得11金12銀17銅共40面獎牌。