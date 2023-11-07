身在福中不知福？《全球幸福感報告》揭示只有15%港人覺得幸福

現代人不斷追求健康生活，卻往往只著重生理上的保養，卻忽略了心靈上的健康。不少研究都顯示，幸福感愈高，對身心健康都有正面影響。然而，就最近一項《全球幸福感報告》顯示，全球幸福感狀況停滯不前，香港受訪者中更只有15%認為自己達至整體身心幸福。



每個人對幸福的定義都不同，但都離不開對生活滿意、正向情緒提高以及負向情緒降低，而你的生活過得幸福嗎？根據加拿大運動品牌lululemon剛剛發表的第三份《全球幸福感報告》顯示，對比疫情期間，全球幸福感依然未有顯著提升，而香港地區的幸福感指數，雖較去年上升至75分（2022年為66分），但每3個香港受訪者中就有1個人認為自己的幸福感相比以往任何時期低，反映大眾在追求身心幸福時陷入了力不從心的困局。

男性、Z世代身心幸福狀況欠佳 缺乏運動或成主因

經過3年疫情煎熬，基本生活雖然復常，但是整個社會氣氛以及經濟依然未見起色。根據lululemon於2023 年5 月1 日至2023 年6 月6 日在14 個市場對14,000名不同年齡、性別、收入及族群受訪者進行的調查，與主流認為幸福感會在疫情後有所改善的觀點相反，整體幸福感卻沒有改善。超過65% 全球受訪者表示最重視身心幸福，但當中有44% 受訪者認為難以將此實現。

而香港的主要研究結果，每3位受訪者中有2 位表示最重視身心幸福，但當中有45% 受訪者認為難以將此實現。研究顯示，有近半男性受訪者認為自己的幸福感正處於最低點，其比率高出女性受訪者的 1.5 倍。其主要因爲男性面對更大社會刻板印象的壓力（52%）、更容易與社群產生隔閡（49%），以及不善表達情感（63%）。另一幸福感偏低的群體是Z世代，雖然他們在表面上善於表達情感，但實際上他們更傾向默默承受。超過三分之一 Z 世代受訪者表示談及身心幸福的話題時會感到不自在，因而不會主動尋求協助。

報告指出，每3位香港受訪者中就有多於1位表示沒有時間審視自己的身心狀況；每5位受訪者中就有多於3位認同鄰近的公共運動場所關閉，令自己減少了運動的機會。缺乏時間和空間運動是香港人身心幸福受阻的最主要因素。

幸福感低 為個人和社會層面帶來漣漪影響

幸福感低，不但會影響個人情緒，更會為社會來影響。報告中指出香港僱員平均每年會因身心幸福狀況欠佳而缺勤8 天，僅次於全球之冠德國的9天，而全球平均缺勤日數為5 天。每5位香港僱員受訪者就有接近4位表示工作為身心幸福帶來負面影響，並認為需要同時兼顧工作和家庭為他們帶來壓力。68% 僱員認為僱主應對他們的身心幸福負上責任，但超過一半僱員認為僱主未有落實足夠措施照顧僱員的身心幸福。然而，僱員經常缺勤則會影響到社會生產力。

鍛練身體 提升身心幸福感

《全球幸福感報告》不但揭示了不同地區人們的幸福感指數，同時報告透過研究幸福感狀況較好的地區，為大眾提供改善身心幸福的方法：

•改善運動空間能帶來巨大益處。香港受訪者認為運動場所應能讓人感到安全、無拘無束及共融。

•盡可能與其他人一起運動。過半受訪者認爲成為社群的一員增加他們做運動的動力，幸福感較高的受訪者中有75% 反映，現在較疫情前更常與他人一起運動（幸福感較低的受訪者中只有26% 表示現在較疫情前更常與他人一起運動）。

•更積極表達情感。幸福感較高的受訪者中有85% 傾向積極表達自己於友誼、人際關係和家庭方面的需求（幸福感較低的受訪者中只有65% 傾向積極表達自己於友誼、人際關係和家庭方面的需求）。

lululemon承諾與你一起Find Your Wellbeing

lululemon一直以來都致力推動大眾身心健康，透過不同的大型活動推擴並鼓勵大眾多做運動之餘，同時亦建立正念，至今已持續地為超過500萬人提供有助改善身心幸福的資源及配套。lululemon 亞太區高級副總裁 Gareth Pope 表示：「這份研究報告有助我們更深入了解，作為品牌如何在亞太地區以至全球幫助大眾及社群達至身心幸福。lululemon 致力推動大眾身心健康，並承諾建立邁向正面改變的道路，協助顧客踏上自己的身心幸福之旅。」

lululemon於今年 8 月宣布成立首屆身心幸福全球諮詢委員會，協助品牌制定更好的實踐方案，並於全球層面的身心幸福討論作出正面影響，從而改善世界各地僱員和社群的心理健康。早前，lululemon 在亞太地區推出「Find Your Wellbeing」企劃，一連四天於首爾舉辦活動，為企劃揭開序幕。亦會相繼舉辦社區運動課堂和互動體驗快閃店，幫助顧客達至身心幸福。

¹ 全球幸福感指數根據世界各地的受訪者對身體、心理和社交層面的幸福感來評分。每項評分按比例調整至以 100 分為滿分的指數後，整體幸福感總分以上述三項幸福感指數的平均值計算。這個平均值將會於受訪者層面，重新以 100 分為滿分的比例調整指數。

² 研究於 2023 年 5 月 1 日至 6 月 6 日進行，受訪者包括全球一萬名一般成人（美國、加拿大、英國、法國、德國、西班牙、澳洲、紐西蘭、新加坡、南韓、香港特別行政區、中國內地、泰國和日本等 14 個市場各1,000 位成人）。

（資料及相片由客戶提供）