三鐵亞洲盃｜11.19中環海濱上演　港將：聽到自己語言發揮會更好

香港三項鐵人亞洲盃將在11月19日舉行，今屆賽事最特別之處是在中環海濱舉行，而非過往市民較難前往的欣澳或大尾督，賽事周二（7日）舉行記招，港將紛紛指希望賽事展現出香港漂亮一面，也希望在更多市民打氣下能造出佳績。

今次亞洲盃選址中環，也是為了走更遠的路——希望在明年上旬舉辦更高級別的世界盃。



「2023香港三項鐵人亞洲盃．亞洲三項鐵人少年錦標賽」會在11月19日在中環龍和道一帶舉行，當中亞少錦標賽女子組會在早上7時開賽，男子組在7時45分展開；重頭戲的亞洲盃精英組，女子和男子組分別在早上10時及11時展開。

今屆賽事最矚目處，是極為難得地在鬧市舉行，精英組路線，選手會在灣仔對出海面完成750米游泳環節，上岸後在龍和道至中環摩天輪的路線繞三圈完成20公里單車環節，再轉最後一項5公里跑步，地點同樣在龍和道。香港隊將派出10男3女共13人參加亞洲盃，另有21男8女共29人出戰亞少錦標賽。

香港出戰三鐵亞洲盃香港站的陣容。（高詩琦攝）

港將黃子圖在剛過去的杭州亞運，與伍泰龍、彭詩雅及賀詩樂合力為香港奪得一面三鐵混合接力銅牌，4人今次亦會出戰亞洲盃，黃子圖坦言感覺像「昇華」：「一向只有維港泳、渣馬才能在市中心比賽，而且我們今次除了亞洲盃，也會有少年組賽事。對我們來說，在這地方生活、在這地方比賽，對我們來說是很難得的經驗。」他表示在2017年也曾在尖沙咀參加過一個本地三鐵賽事，認為對自己作為運動員的成長有很大幫助。

談到賽道，他指之前在郊區作賽，大尾督和欣澳斜路路段較多、較辛苦，但因為能在賽道訓練，對港將來說也是好事，但就欠缺景色和人氣，「今次轉了賽道在中環，沒那麼斜，之前（單車）要踩山；之前游大尾督和欣澳出面的海，什麼都沒有，很普通的一個海，今次在維港游，望到兩邊好靚，觀眾也更加容易睇，大尾督本身很難入去，單車路段（觀眾）更加冇得睇，但今次觀眾能看到單車和游水。」

4位合力奪得亞運三鐵混合接力的港將，左起：黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀詩樂。（高詩琦攝）

黃子圖特別期待屆時市民的打氣聲：「對我們運動員來說，除了環境靚，對我們的發揮也好好，越多香港人睇、越多打氣聲，我們聽到自己的語言，也更有信心發揮得更好。」

中環賽道無論是單車或跑步項目也需繞圈，黃子圖透露有在體院訓練：「我們會在體院裏練兜圈，那個轉彎的技術需要更加高，在這個比賽中轉彎、轉彎之後的加速、單車的進攻，對我們來說不太大問題。很多運動員突圍的地方很大機會在轉彎後，我們一向有練習這些技巧，不算太大問題。」

今次亞洲盃也是明年巴黎奧運積分賽事，對於要爭取奧運資格的港將來說十分關鍵，尤其是正在力爭亞洲區唯一席位的伍泰龍。黃子圖透露，雖然一眾港將都會以自己爭取最好成績為優先，但也會幫助有機會爭取奧運資格的隊友盡量拿到更多積分：「例如單車會帶車、游水快，落水前企位也會夾，策略上會夾，但大致上，首先自己發揮最好，也要幫到隊員拿到更好的名次。」他指出，香港隊今次有較多運動員參加，能使用團隊策略，「例如單車可能會夾得好啲，無論領先或落後都有選擇權，決定何時進攻、或一起去追前面。」

周俏男指，今次亞洲盃安排涉及運輸處、康文署、海事處、警方、文體旅局多個部門，約提早5個月開始安排。（高詩琦攝）

今次亞洲盃對香港三鐵發展也十分關鍵，因香港三鐵總會已申辦更高級別的世界盃分站賽，會長周俏男表示，世界盃要求和規格都比亞洲盃更高，今次亞洲盃選址中環，也是希望能符合世界盃的要求，「要跟其他國家競爭（主辦權），其中一點是要展現香港的獨特性，今次亞洲盃也會成為申辦世界盃的測試賽。」

周俏男表示，希望2024年三鐵世界盃多站賽事中，能有一站在香港舉行，目標是在巴黎奧運積分「截數」——即2024年5月前舉行，最希望能在3月上演，若要舉辦世界盃，賽道難度要再提升，但毋須擴大範圍，將以今次亞洲盃的龍和道賽道為基礎增加折返點，提升難度系數，「現時封路路段符合亞洲盃要求，也有改動空間去應付世界盃，希望減少對公眾的影響。」她表示，香港申辦世界盃一事，世界三鐵聯會的反應非常正面，相信待亞洲盃後很快便會有確實消息。