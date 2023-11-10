英超特攻｜利物浦主場撲擊賓福特　嗡嗡嗡紅軍捉蜜蜂

英超來到第12周，已無不敗之師，前列球隊紛紛失分，包括上周作客僅以1：1逼和盧頓的利物浦；不過，利物浦今周回到主場晏菲路迎擊賓福特，有力重振「紅」風。（球賽編號：FB8304，11月12日晚上10時開賽，NowTV 621台直播）



利物浦上周聯賽作客盧頓，多次浪費入球機會，反被對手一次反擊得手，要不是路易斯迪亞斯忍着父親被擄的傷痛，臨危受命後備建功，「紅軍」恐怕會全失3分；他們現時以11戰得24分排第3。

利物浦王牌射手沙拿，今季5場聯賽主場出擊都有進帳。（Getty Images）

事實上，紅軍前線兵力充裕，除了沙拿是必然正選外，另4人輪流上陣，且各有所長，達雲紐尼斯步大力雄、加普踢法全面、迪亞高祖達把握力強及迪亞斯擅於盤扭，這條鋒線合共貢獻了20個聯賽入球：沙拿8球、紐尼斯4球、祖達3球、迪亞斯3球及加普2球。

擁有極強攻擊力的利物浦，於主場特別醒神，今季各項賽事共8場主場悉數取勝，聯賽5場勝仗攻入了14球，其中王牌射手沙拿每一場主場都最少入一球。

利物浦近兩次主場對賓福特，都順利勝出。（Getty Images）

賓福特今季戰績也不俗，11戰得16分排第9，而且他們於聯賽已連勝3場。單計作客的話，賓福特的表現卻頗反覆，聯賽5場作客取得2勝1和2負，不算差，也不算好。

賓福特近況不俗，於聯賽已取得3連捷。（Getty Images）

英超年代，雙方對壘過4次，利物浦取得2勝1和1負，兩次贏波都是在主場取得的；紅軍主場表現近乎無敵，今場「主勝」同樣毫無難度。