亞洲盃｜足總11.13預售港隊3場賽事　最平60元其中一場限購2張

亞洲盃決賽周將在2024年1月12日至2月20日舉行，亞洲足協早前曾作首輪門票預售，很快便遭搶購一空。香港球迷若打算屆時到場觀賽而又未買到飛，可在11月13日至20日到足總官網購票，惟有數量限制。



香港足總周五（10日）宣布，將於11月13日上午11時至11月20日於官網（https://hkfa.com/shop）預售「由亞洲足協為對賽球隊預留之門票」，香港隊的3場C組賽事都將有售，每場門票都分為3個級別，票價與亞洲足協官網的票價相差不遠，貴約4至10港元。

足總港隊分組賽票價：

第一級別Cat 1：140港元

第二級別Cat 2：90港元

第三級別Cat 3：60港元



亞洲盃官網票價（Cat 1/Cat 2/Cat 3）：



分組賽及16強：60／40／25 里亞爾（約129／86／54港元）

8強及4強：100／60／30 里亞爾（約215／129／64港元）

揭幕戰及決賽：250／100／30 里亞爾（約537／215／64港元）



三場將在足總官網發售的賽事：

阿聯酋 對 香港

日期：2024年1月14日

時間：當地時間下午5:30

地點：Khalifa International Stadium

香港 對 伊朗

日期：2024年1月19日

時間：晚上8:30

地點：Khalifa International Stadium

香港 對 巴勒斯坦

日期：2024年1月23日

時間：下午6:00

地點：Abdullah bin Khalifa Stadium

不過3場購票數目都有限制，其中香港對阿聯酋及伊朗的兩場賽事，每人最多可購買所有級別合共8張門票，對巴勒斯坦一戰則最多購買合共2張，足總列明「如發現重複購票，本會保留取消交易之權利」；另外，也提醒球迷「請勿於同一張訂單內加入亞洲盃門票以外之產品，否則訂單或被延誤或取消」。

另外，由於賽事是電子門票，球迷需注意填寫正確電郵地址，以收取門票。如亞洲足協未能提供足夠門票，足總將以先到先得形式確認成功購；若亞洲足協未能提供指定門票級別，並以次一級別門票代替，足總將向訂購者退回差額。

其他場次賽事將在亞洲足協的售票平台發售，早前推出的首輪預售已賣清，亞洲足協曾表示稍後會再推出新一輪預售。