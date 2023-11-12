英超｜曼聯連迪路夫一箭定江山挫盧頓　阿仙奴3：1輕取般尼

曼聯近期狀態飄忽，周中歐聯作客不敵哥本哈根後，倍添主帥坦赫格的壓力，今仗在奧脫福主場迎戰盧頓，不容有失，結果憑連迪路夫下半場一箭定江山，曼聯一球小勝盧頓。



曼聯主場應戰盧頓，曾效力紅魔鬼的中國球員董方卓也是座上客之一，與舊隊友韋斯布朗（Wes Brown）在場邊碰面，言談甚歡。奧脫福的看台有球迷拉起「格拉沙Out」的橫額，繼續對紅魔鬼管理層表達不滿。

曼聯由哈利馬古尼夥拍連迪路夫扼守中路，借將利古朗首度正選登場，拉舒福特、加拿祖、般奴費南迪斯配合凱倫攻堅。盧頓方面，曼聯舊將鍾達希先列後備。

曾效力曼聯的董方卓與舊隊友布朗相見歡。（Instagram截圖）

費格遜與艾拿戴斯都是今場的座上客。（路透社）

曼聯上半場早段有開紀錄的機會，被安排擔任右翼的拉舒福特傳中，無人看管的凱倫近門撞射，卻被對方門將卡明斯基擋出。曼聯門將奧拿拿在上半場中後段連救兩球，而中場基斯甸艾歷臣傷出，由美臣蒙特入替，紅魔鬼上半場末段再有黃金機會，加拿祖面對對方門將，欲推過門將再起腳，惟盧頓球員及時趕到，這名阿根廷新星浪費入球機會，兩軍半場互無紀錄。

加拿祖單刀面對龍門卻未能轉化為入球。（路透社）

換邊後，曼聯終於找到入球機會，般奴開出角球，盧頓禁區一輪混戰，最後由連迪路夫大腳抽入，59分鐘打破悶局，射入全場唯一入球，曼聯最終一球小勝對手，取得關鍵的3分。

連迪路夫一箭定江山，助曼聯一球小勝。（路透社）

同時進行的阿仙奴主場對般尼，兵工廠在上半場補時階段由杜沙特先開紀錄，加上下半場憑沙列巴及辛真高各建一功，即使最後法比奧韋拉領紅，阿仙奴最終以3：1擊敗般尼，全取3分。