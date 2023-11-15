羽毛球．日本大師賽｜混雙鄧謝配不敵頭號種子出局　李吳配晉次圈

羽毛球的巴黎奧運積分賽，今年只餘數站賽事，港將出戰屬超級500賽的日本羽毛球大師賽，繼續爭取奧運資格。



日本羽毛球大師賽在周二（14日）展開，香港女雙組合楊雅婷／楊霈霖不敵中華台北組合李佳馨／鄧淳薰，首圈出局。

首圈賽事在周三（15日）繼續上演，先有混雙組合鄧俊文／謝影雪和李晉熙／吳芷柔分途出戰首圈，不過上站在德國HYLO公開賽奪冠的「鄧謝配」，今站一開始即遇上頭號種子、中國組合鄭思維／黃雅瓊，雖然以23：21勝出首局，惟第二局遭對手以21：18追平，決勝局亦以16：21落敗，未能晉級。

鄧俊文（右）和謝影雪（左）上站奪冠後，今站首圈便遇上強敵，未能晉級。（資料圖片／袁志浩攝）

至於「李吳配」對經由資格賽晉級的中華台北組合盧震／鄭育沛，以21：13、21：18直落兩局獲勝，進入16強後亦迎來硬仗，將會鬥來自中國的三號種子、杭州亞運銅牌得主馮彥哲／黃東萍。

男子單打首圈方面，伍家朗14：21、19：21不敵丹麥球手甘克（Rasmus Gemke）出局。

李卓耀鬥七號種子、印度球手普蘭奈（Prannoy H. S.），雙方合演激戰，首局李卓耀初段落後4：9、中段仍以9：14相差5分，力追至14：14平手，普蘭奈稍為拉開3分後，再被李卓耀追至18：18並在之後再兩度扳平，刁時階段印度球手連取兩分，22：20以下一城。次局李卓耀以21：19追回一局扳平，決勝局雙方爭持不下，關鍵是戰成15：15平手時，普蘭奈連取3分拉開比數，李卓耀終以17：21再負一局，無緣晉級。