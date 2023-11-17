走馬崗行山路線｜天然路徑登山具挑戰性　再上大帽山巧遇耶穌光

大帽山是香港著名行山路線，不走麥理浩徑，可由大埔太和經走馬崗上大帽山山頂白波位置。

雙腳踏過原始路徑，至四方山接回麥徑雨已停下來，藍天白雲豁然開朗，登大帽山山頂白波再往荃錦坳幫襯大帽山連姐，是具一定行山經驗人士香港周末好去處。

文︰山全部都係山



走馬崗不經麥理浩徑？

行走馬崗時或遇上蜘蛛網，長褲/長袖上衣及手套可幫助到你。到走馬崗有2個起步點選擇，可由太和站A出口經錦和橋，經半春園上斜約半小時至石蓮路，在W095及涼亭靠左上斜（乘的士可在涼亭下車），由太和站行約30-40分鐘抵W095，而想節省時間的可乘的士到W095。

分叉路取左方上斜逆走衛奕信徑8段至W094「九龍坑山/蓮澳」路牌及「此路段不通過麥理浩徑」右轉。初段為石屎路，分叉路取左方較輕鬆。接上一條天梯，至欄杆位末端轉為斜度甚高的泥徑。雖然寫明不通過麥理浩徑，但實際是會接上麥理浩徑8段四方山一帶，估計路牌意思是石屎路不能直接到麥理浩徑。

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走馬崗非走馬崗？

由W094上走馬崗路線不清晰，雜草極多，要不時留意地圖。除此之外路的斜度高，要把握幾個樹蔭小休一會。上走馬崗九成為岩石或泥徑，絕少石屎梯級。雜草多、路徑不明顯，要不時查看地圖。近500米時有分支路前往燕岩或燕岩頂。初段攀升多，風力不大下，往往要小休幾次才抵達走馬崗。除了慈山寺及大埔區，芒草季節時會出現比人更高的芒草。走馬崗的三角測量站海拔約588.9米，寫上燕岩而非走馬崗。

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四方山遠眺針山

經走馬崗先要向下落斜，在樹蔭密集的山坳上斜登四方山。若行對路會出現一級級的石級，沿西南方上山，直至開揚地方略為向左轉，就可接上四方山及麥理浩徑。四方山可遠眺針山及城門水塘及荃灣、葵涌一帶市區景。在走馬崗上四方山時曾有雨，幸登上四方山時豁然開朗，能見度比常更高，巧遇雲隙光（又名耶穌光）更是驚喜。

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克服超斜彎道登大帽山

既然來到四方山，天氣良好當然要右轉往大帽山進發。在四方山上落不大，大帽山3個白波愈來愈近，山脈連綿是香港不易看到的風景。經過四方亭後可以小休一會，因為要迎接斜度極高的幾個彎位。直至大帽山貓屋後斜度緩和，轉多兩個彎就抵達可以到訪最高點。大帽山最高點957米為香港最高海拔地方，而「聽黨話跟黨走」閘口就約略低數十米。

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離開大帽山交通

經「香港大帽山秋名山」落山，過車閘後想快可沿馬路落山，想操山的可沿麥理浩徑經禾塘崗，兩條行山路線都是以荃錦坳為終點。荃錦坳即「大帽山郊野公園站」，平日星期一至五班次只有一小時一班，星期六、星期日及公眾假期約每隔15至30分鐘一班。總結走馬崗先難後易，常上大帽山又想行冷門行山路線的朋友可以一試。

行山路線：太和>石蓮路>W095 >走馬崗>四方山>大帽山>荃錦坳

體力：3/5

技術：2.5/5

景色︰4/5

起步交通︰太和站經錦石新村/半春園至W095或太和站坐的士約10分鐘

終點交通︰大帽山郊野公園站乘51號九巴

距離：約12.5公里

時間：4-5小時(連休息及拍照)

撤退點︰-

補給點︰大帽山連姐

廁所︰石古壟/荃錦坳



【原文刊自山全部都係山；已獲作者授權轉載】

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