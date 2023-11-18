巴黎奧運．七欖｜港隊爭奧運入場券　免費直播+賽程賽制+賽果更新

香港男、女子七人欖球隊在早前杭州亞運分別勇奪金牌和銅牌，男隊完成衛冕大業，4強絕殺日本一役，更為香港人帶來熱血的早上。

眾將一連兩日再次於大阪出擊，角逐巴黎奧運亞洲區外圍賽，力爭香港史上首張團隊項目奧運入場券。



香港過去從未於奧運出戰團隊項目，自七欖於2016里約奧運成為正式競賽項目開始，這個項目可說是港隊突破的最大機會。

巴黎奧運2024資格：港隊期待在奧運外圍賽重現如此一幕。（資料圖片；袁志浩攝）

3年前東京奧運，最大勁敵日本以東道主身分直入奧運，作為亞洲勁旅之一的港隊，對一席奧運資格甚有把握，可惜最終於亞洲區外圍賽不敵韓國，他們只能在疫情陰霾下透過電視看比賽直播。

3年過去，港隊挾着亞運一金一銅再次角逐外圍賽。男隊共8隊參賽，分成兩組，完成小組賽後再打名次賽，港隊與新加坡、阿聯酋及泰國位處B組，A組隊伍包括日本、中國、韓國及印度。女隊則位處E組，同組有中國、印度和關島，D組則有日本、哈薩克、泰國。

賽制方面，小組首、次名晉級盃賽4強，其餘爭碟賽。賽事冠軍直接取得奧運資格，亞軍和季軍將進入最後機會的遺材賽。

巴黎奧運2024資格：香港女子七人欖球隊力爭奧運資格。（資料圖片；袁志浩攝）

HOYTV 76台及77台將直播巴黎奧運七人欖球亞洲區外圍賽。

11月18日

76台 上午9:00至晚上7:30



11月19日

76台 上午9:00至下午4:00

77台 上午11:05至下午4:00



註：以電視台最後公布為準



以下為港隊賽程及賽果（香港時間）

日期：11月18日

男子隊

上午11:55 香港53：0泰國

下午3:15 香港Vs新加坡

晚上6:35 香港Vs阿聯酋



女子隊

上午9:25 香港29：5印度

下午12:45 香港Vs關島

下午4:30 香港Vs中國



註：11月19日賽事視乎晉級情況

