巴黎奧運．七欖｜港隊分途爭入場券 男子隊全勝明鬥中國爭入決賽
撰文：趙子晉
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日本大阪櫻花主場上演巴黎奧運七人欖球亞洲區外圍賽，港隊男、女子隊分途出擊首日賽事，男子隊今日（18日）三場全勝兼不失一球；女子隊則錄得兩勝一負，明日將硬撼日本隊爭入決賽。
巴黎奧運七人欖球亞洲區外圍賽，在日本的淀川製鋼櫻花體育場舉行，賽事冠軍直接取得奧運資格，亞軍和季軍將進入最後機會的遺材賽。
港隊男子隊與泰國、新加坡及阿聯酋被列入B組，港隊未遇壓力，連續3場大勝的同時，更全數零封對手，結果全勝輕鬆晉級，明日的盃賽4強將與中國隊碰頭。
港隊男子隊戰績：
港隊53：0泰國
港隊52：0新加坡
港隊24：0阿聯酋
至於女子隊，港隊頭兩仗分別擊敗印度及關島，分組賽最後一場遇上中國隊，可惜以0：50慘負，仍然以2勝1負、小組次名晉級盃賽4強，將與日本隊爭入決賽。
港隊女子隊戰績：
港隊29：5印度
港隊48：0關島
港隊0：50中國
11月19日
76台 上午9:00至下午4:00
77台 上午11:05至下午4:00
註：以電視台最後公布為準
以下為港隊賽程及賽果（香港時間）
日期：11月19日
男子隊
上午11:45 香港VS中國（盃賽4強）
女子隊
上午9:40 香港VS日本（盃賽4強）