港超聯｜傑志簽入烏茲別克前鋒曾奪當地雙冠　最快周五對南區上陣

目前在港超聯賽榜排第二的傑志，周三（22日）宣布簽入烏茲別克前鋒迪美路夫（Sherzod Temirov），最快可在周五（25日）晚上陣。



傑志宣布，25歲的烏茲別克前鋒迪美路夫加盟，將會穿上27號球衣，球會指他即將完成註冊，最快可於周五晚對冠忠南區的港超聯賽事上陣；而傑志主帥金東進則指迪美路夫「踢法直接，射門慾強」，認為陣中較缺乏這類球員。迪美路夫與目前傑志陣中另一前鋒金信煜同是亞援，相信會為這名表現屢受批評的韓援帶來一定壓力。

迪美路夫已展開操練。（傑志提供）

迪美路夫2019年在烏茲別克超聯球會拿薩夫（Nasaf Qarshi FK）出道，此後曾在班霸塔什干落班，2021年在聯賽上陣18場攻入8球，協助該隊贏得烏茲別克超級聯賽冠軍及超級盃冠軍，成為他生涯至今最耀眼的一季，他也曾在亞冠盃分組賽上陣；2022年曾到伊朗豪門帕斯波利斯短暫效力，聯賽上陣10場入1球，之後轉到另一伊朗球會柏簡（Paykan FC），聯賽上陣24次入1球，惟今年5月在一場聯賽中半場兩黃一紅被逐，此後約滿離隊。

迪美路夫穿起傑志的27號球衣。（傑志提供）

迪美路夫去年曾為烏茲別克國家隊上陣兩次，分別在2022年1月友賽南蘇丹時後備上陣18分鐘，及後在6月亞洲盃外圍賽鬥泰國時後備落場8分鐘，兩仗總共為國家隊上陣26分鐘，在亞洲盃外圍賽後就未有再入選。