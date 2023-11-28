歐聯全攻略｜曼聯遠征加拉塔沙雷　紅魔地獄「大」逃亡

曼聯剛於周末輕取愛華頓，11月在英超3戰全勝兼不失一球，周中回到歐洲賽場，卻要作客加拉塔沙雷的「地獄主場」，能否藉近期勇態上演一場「勝利大逃亡」？（球賽編號：FB8926，11月30日凌晨1時45日開賽，NowTV 643台直播）



周末最多人談論的，必然是阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）的超級倒掛，帶領曼聯以3：0大破「拖肥糖」，雖然戰果反映不了戰情其實沒有那樣輕鬆，但「紅魔鬼」總算於聯賽取得3連勝，在歐聯賽前重振軍心。

今季加盟加拉塔沙雷的韋費特沙夏（左）經驗豐富，上仗對曼聯時也攻入了一球。（Getty Images）

事實上，曼聯在今屆歐聯表現乏善足陳，4戰只得1勝3負，上仗作客丹麥的哥本哈根便反勝為敗，就算面對今仗的對手加拉塔沙雷，早前在主場亦以2：3飲恨；值得留意是，曼聯這3場敗仗總入球悉數多於2球。

只要看過加拉塔沙雷的陣容，便會明白這支土耳其班霸能在奧脫福取勝絕非僥倖，前線有阿根廷鋒將伊卡迪（Mauro Icardi）及比利時老將梅頓斯（Dries Mertens）攻堅，中後場的韋費特沙夏（Wilfried Zaha）、​​薛耶治（Hakim Ziyech）、尼當比利（Tanguy Ndombele）及達雲臣山齊士（Davinson Sánchez）全都曾在英超「搵食」，經驗豐富。

伊卡迪射術精湛，今季上陣21次，已為加拉塔沙雷攻入了16球。（Getty Images）

加拉塔沙雷最強的武器還有其主場威力，由於球迷叫喊聲震天，場內氣氛一流，是歐洲有名的「地獄主場」，他們今季11場主場取得9勝1和1負，唯一敗仗是負於德甲勁旅拜仁慕尼黑，若只計算聯賽的話，更已取得6連勝；同樣值得留意是，這6場中有5場總入球超過2球。

曼聯翼鋒加拿祖在對愛華頓倒掛建功，技驚四座。（Getty Images）

曼聯過去3次都無法在加拉塔沙雷主場取勝，戰績只得2和1負，他們雖然近況回勇，但要凱旋而歸實在頗有難度；觀乎往績而言，或許「入球大」才是更穩陣之選。