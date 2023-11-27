香港壁球公開賽｜何子樂負陳善鈺首圈出局　趙詠賢離隊缺無形支持

香港壁球公開賽周一（27日）假香港壁球中心展開，港隊女將何子樂與陳善鈺在首圈即碰頭，最終前者以總局數0：3告負。何子樂坦言職業生涯首次遇上提不起勁比賽的心態問題，「贏就一定想贏，但落到場就沒了拼勁」。



今屆賽事吸引男、女子各48人參加，當中不乏世界排名前十名的好手，包括男單「一哥」、埃及的費華域（Ali Farag）及女單世界排名第一的埃及選手Nour El Sherbini。港隊女將何子樂、湯芷穎、李嘉兒以世界排名取得參賽資格，杭州亞運女單銀牌得主陳善鈺與鄭雅晴則以外卡身份出戰；男子隊方面則派出劉子均、梁子軒及鄧銘漮。

陳善鈺（右）以直落三局擊敗何子樂，晉身次圈。（葉詩敏攝）

世界排名第28的何子樂在今日首圈即對上陳善鈺，重演杭州亞運女單四強戲碼。兩人此前亦曾多次交手，陳善鈺在對賽往績稍勝一籌。於美國留學的她上周四才返港，今仗是她在亞運會後首場比賽。較快入局的她在首局初段已壓制何子樂，以11：4領先一局，後者在次局雖嘗試上力跟上比賽節奏，仍未能取得領先，最終陳善鈺僅花22分鐘便直落三局（11:4、11:8、11:4）擊敗隊友，晉身次圈。

何子樂坦言「心態不好」，缺少比賽爭勝動力。（葉詩敏攝）

「好似不想打般，不知道什麼事。」何子樂賽後直接說道。於亞運後接連出戰兩個比賽的她坦言狀態與體力無關，坦言是心態問題——賽事即使在周一下午進行仍吸引近5成觀眾入場，她也想在主場努力交出表現，「但一兩球之後就提不起勁般，入到去就沒了拼勁」。

何子樂此前在壁球中心與陳善鈺交手均吞敗，前者直言自己「心態不好」，「通常在對隊友的時候，就有這種心態，好似練波般，沒有比賽打生打死的感覺。」她無奈說：「不知道發生什麼事，有點混亂」。自2016年展開職業生涯的她，首次遇上「不想打」的心理難題，她指或會嘗試與體院心理學家傾談，希望在下月赴紐西蘭公開賽前調整心態。

何子樂生涯首次遇上心理難題，冀能在下月赴紐西蘭前調整心態。（葉詩敏攝）

前女壁港隊教練趙詠賢（Rebecca）在亞運後退隊，結束12年港隊教練生涯，今屆公開賽是一眾港將在Rebecca離開後，首度在主場出擊，何子樂坦言仍在適應，「有少少影響，她帶隊在出面（場邊）會畀到更多能量我，因為我知道她會好想我贏，一定想我贏，她的存在是無形的支持。」

陳善鈺在亞運奪得女單銀牌後返美，上周四才回港準備香港公開賽，今天狀態也是她預期之外，「亞運後第一個比賽，又剛剛回來適應時差，沒預料第一場就打得那麼好。」擊敗師姐晉身次圈的她直言，沒有為今屆賽事定下目標，惟仍期待對上高手，「亞運後第一個比賽且是白金級賽事，知道會有好多好強的對手，看自己能走得多遠。都會期待對頭號種子舒雅賓妮，但一步一步打好每一場先。」

陳善鈺將在明日與世界排名第23的英格蘭球手曉頓爭晉級，勝出的話將在第三圈大戰埃及的「世一」球手舒雅賓妮。

鄧銘漮在次局壓制對手，追平局數。（葉詩敏攝）

激鬥4局 鄧銘漮首圈止步

以外卡參戰的香港亞運代表鄧銘漮，首圈面對世界排名36的德國韋簡迪，在落後一局下，次局展現韌力在「刁時」階段以16：14追平局數1：1，惟連負兩局以總局數1：3惜負。鄧銘漮坦言早前受傷，今仗是傷癒後首場比賽，沒預料能咬緊對手比數，「預期是有得打，但竟然打到那麼緊，是有點可惜。」他指亞運男團摘銅後，2024年亞錦賽是目前最大目標，「希望能把今季狀態帶落下季，大賽經驗也可幫助到職業賽」。