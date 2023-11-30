澳職方程式｜西悉尼流浪者作客布里斯班獅吼　一團和氣格局

澳職來到第6周，仍有兩支不敗之師——西悉尼流浪者及威靈頓鳳凰；兩軍均5戰得11分，西悉尼以較佳得失球居首。西悉尼流浪者今周作客布里斯班獅吼，將遇上嚴峻考驗。



西悉尼流浪者上周「打吡大戰」作客以1：0小勝FC悉尼後，除了以5戰3勝2和得11分排榜首外，還已是今季他們第4次保持清白之身；事實上，西悉尼除了11月初作客以2：2賽和紐卡素噴射機一役，失掉了兩球，便未嘗失球了，防守力冠絕澳職。

米蘭奴域是西悉尼流浪者的青訓產品，但一度轉投西部聯，今年才重投母會。（Getty Images）

西悉尼流浪者今季表現出色，但鋒線上的安東遜及班頓波里路合共只入了1球，幸好中後場眾將給力，無損球隊的攻擊力，當中以兩名21歲的中場尼高拉斯米蘭奴域（Nicolas Milanovic）及拉治蘭布魯克（Lachlan Brook）表現尤為出色，各入了兩球，是球隊名列前茅的功臣。

今季在澳職表現出色的西悉尼流浪者中場布魯克，曾效力英超的賓福特，但未有出場機會。（Getty Images）

布里斯班獅吼今季唯一敗仗，正是作客以2：5不敵今季同樣表現出色的威靈頓鳳凰，但經過該場敗仗後，已連續擊敗上屆總冠軍中岸水手及珀斯光輝，僅以1分落後於西悉尼流浪者，暫排第4位，狀態也相當不俗。

布里斯班獅吼於澳職連勝兩場，近況不俗。（Getty Images）

布里斯班獅吼另一優勢是對賽戰績較佳，近10場對壘，獅吼以4勝4和2負稍佔上風，若單計主場的話，他們近4場面對西悉尼流浪者未嘗敗績，取得2勝2和的佳績；值得留意的是，近3場兩軍對戰皆以1：1和氣收場，今場同樣各有優勢下，博「和」也是最合理的選擇。